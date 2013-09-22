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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Гремио
Витория - Гремио: обзор матча 22 сентября 2013
Витория
22.09.2013, воскресенье, 04:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
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Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
- : -
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
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