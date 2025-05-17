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Прогноз на точный счёт матча «Баия» – «Витория»: Серия A, 18 мая 2025

17 мая 2025 14:00
Баия - Витория
18 мая 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 9 тур
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6.20
Прогноз на точный счёт: 1:1
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18 мая на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре состоится матч 9-го тура Серии A между «Баией» и «Виторией». Принципиальное дерби штата Баия обещает быть напряжeнным и малорезультативным. Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках, чтобы укрепить свои позиции.

«Баия»

«Баия» после восьми туров занимает 8-е место, набрав 12 очков. Команда показывает сдержанный футбол, опираясь на оборону, но в последних играх наступил спад: три поражения подряд, в том числе в Либертадорес от «Атлетико Насьональ» и «Насьоналя».

Атака команды за последние пять матчей реализовала лишь три гола. Лучший бомбардир – Эрик с 7 мячами за 28 игр – не может вытянуть результат один. Также важно отметить, что команда пропускает в трeх матчах кряду, что ставит под сомнение надeжность защитной линии.

«Витория»

«Витория» пока выступает нестабильно, но за последние пять матчей проиграла лишь один раз. Сейчас команда находится на 14-й позиции с 9 очками и показывает не самый яркий футбол, однако в атаке действует чуть эффективнее, чем соперник – пять голов за пять матчей.

Ключевым фактором остаeтся нестабильность в защите – «Витория» пропускает в восьми последних матчах Серии A. При этом стоит отметить улучшение в последних турах: минимальные пропущенные от «Сеары» (0:1), ничья с «Гремио» (1:1) и победа над «Васко» (2:1).

Факты о командах

«Баия»

  • Проиграла три матча подряд

  • Пропускает в трeх последних играх

  • В среднем 0.60 гола за игру за последние 5 матчей

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Витории»

«Витория»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Серии A
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
40% (4)
50% (5)
10% (1)
16
Забитых мячей
9
1.6
В среднем за матч
0.9
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
2 : 2
11.11.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
4 : 1
22.07.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
2 : 1
22.10.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
0 : 0
02.07.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 1
21.09.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 1
12.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
2 : 0
10.10.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
0 : 0
21.07.2013
Баия
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Прогноз на матч «Баия» – «Витория»

Обе команды не блещут результативностью, но в дерби наверняка будут искать возможности забить. «Баия» традиционно успешно играет против «Витории», особенно дома. Однако текущая форма хозяев оставляет много вопросов. У гостей сейчас больше настроя и стабильности, особенно в атаке. В то же время «Баия» редко уходит с поля без забитого мяча в матчах против этого соперника.

Ожидаем упорное противостояние с ограниченным числом моментов, где результат будет решаться одним голом. Вероятен обмен мячами, но не более двух голов за игру.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

6.20
Прогноз на точный счёт: 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Витория Баия
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