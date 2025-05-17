18 мая на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре состоится матч 9-го тура Серии A между «Баией» и «Виторией». Принципиальное дерби штата Баия обещает быть напряжeнным и малорезультативным. Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках, чтобы укрепить свои позиции.
«Баия»
«Баия» после восьми туров занимает 8-е место, набрав 12 очков. Команда показывает сдержанный футбол, опираясь на оборону, но в последних играх наступил спад: три поражения подряд, в том числе в Либертадорес от «Атлетико Насьональ» и «Насьоналя».
Атака команды за последние пять матчей реализовала лишь три гола. Лучший бомбардир – Эрик с 7 мячами за 28 игр – не может вытянуть результат один. Также важно отметить, что команда пропускает в трeх матчах кряду, что ставит под сомнение надeжность защитной линии.
«Витория»
«Витория» пока выступает нестабильно, но за последние пять матчей проиграла лишь один раз. Сейчас команда находится на 14-й позиции с 9 очками и показывает не самый яркий футбол, однако в атаке действует чуть эффективнее, чем соперник – пять голов за пять матчей.
Ключевым фактором остаeтся нестабильность в защите – «Витория» пропускает в восьми последних матчах Серии A. При этом стоит отметить улучшение в последних турах: минимальные пропущенные от «Сеары» (0:1), ничья с «Гремио» (1:1) и победа над «Васко» (2:1).
Факты о командах
«Баия»
-
Проиграла три матча подряд
-
Пропускает в трeх последних играх
-
В среднем 0.60 гола за игру за последние 5 матчей
-
Забивает в 11 из 13 последних матчей против «Витории»
«Витория»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Серии A
- Забивает в 3 матчах подряд
- В среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Баия» – «Витория»
Обе команды не блещут результативностью, но в дерби наверняка будут искать возможности забить. «Баия» традиционно успешно играет против «Витории», особенно дома. Однако текущая форма хозяев оставляет много вопросов. У гостей сейчас больше настроя и стабильности, особенно в атаке. В то же время «Баия» редко уходит с поля без забитого мяча в матчах против этого соперника.
Ожидаем упорное противостояние с ограниченным числом моментов, где результат будет решаться одним голом. Вероятен обмен мячами, но не более двух голов за игру.
Прогноз на точный счeт: 1:1
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75