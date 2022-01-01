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Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Витория
Состав
€ 35 млн
Витория - состав команды
Сальвадор
Бразилия. Серия А
Стадион:
Баррадан
Сайт:
http://www.ecvitoria.com.br/site/capa/default.jsp
Тренер:
Жаир Вентура
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Коуто Тиаго
Вра
27
€ 0.9 млн
22
Габриэл
Вра
33
€ 0.45 млн
71
Yuri Sena
Вра
-
36
Кандидо Луан
Защ
25
€ 3 млн
13
Рамон
Защ
25
€ 2 млн
5
Риччели
Защ
27
€ 1.8 млн
45
Мендес Натан
Защ
24
€ 1.5 млн
70
Силва Фабиано
Защ
26
€ 1.5 млн
25
Кака
Защ
27
€ 1.5 млн
16
Рамуш Рубен
Защ
27
€ 1.2 млн
3
Зе Маркос
Защ
28
€ 1 млн
2
Бритес Эмануэль
Защ
34
€ 0.5 млн
4
Камутанга
Защ
32
€ 0.25 млн
77
Нерис
Защ
34
€ 0.2 млн
2
Claudinho
Защ
-
26
Насименту Эденилсон
Защ
21
-
98
Mateusinho
Защ
-
83
Jamerson
Защ
-
8
Почеттино Томас
Пол
30
€ 3.5 млн
15
Уолес
Пол
31
€ 2.5 млн
44
Баральяс Габриэль
Пол
27
€ 2.5 млн
6
Виларди Жоао
Пол
28
€ 1.2 млн
6
Мартинес Эммануэль
Пол
32
€ 1.2 млн
8
Рональд
Пол
29
€ 0.7 млн
28
Риллер Рикардо
Пол
32
€ 0.65 млн
88
Zé Vitor
Пол
-
95
Caique Gonçalves
Пол
-
55
José Breno
Пол
-
12
Diego Tarzia
Пол
-
62
Pablo Santos
Пол
-
33
Эрик
Нап
28
€ 2.5 млн
79
Кайзер Ренато
Нап
30
€ 1 млн
7
Ромариньо
Нап
35
€ 1 млн
22
Брага Лукас
Нап
29
€ 0.9 млн
23
Фабрисио
Нап
25
€ 0.9 млн
31
Лопес Ренцо
Нап
32
€ 0.65 млн
19
Саверио Кике
Нап
27
€ 0.45 млн
7
Мариньо
Нап
36
€ 0.2 млн
63
Lawan
Нап
-
64
Luis Miguel
Нап
-
9
Alex Bruno Da Costa Lima
Нап
-
20
Lucas Rodrigues
Нап
-
91
Рене
Нап
22
-
43
Edu
Нап
-
11
Osvaldo
Нап
-
Всего игроков: 45, из них вратарей: 3, защитников: 15, полузащитников: 12, нападающих: 15
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