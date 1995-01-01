Турниры:
Бразилия. Серия А 2018
|38 тур
|2 декабря, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|3:2
|Витория
|37 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:00
|Витория
|0:0
|Гремио
|36 тур
|22 ноября, четверг
|02:45
|Крузейро
|3:0
|Витория
|35 тур
|18 ноября, воскресенье
|00:01
|Витория
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
|34 тур
|15 ноября, четверг
|02:45
|Спорт Ресифи
|0:0
|Витория
|33 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Витория
|2:2
|Баия
|32 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Парана
|1:1
|Витория
|31 тур
|27 октября, суббота
|01:30
|Витория
|0:1
|Сан-Паулу
|30 тур
|21 октября, воскресенье
|22:00
|Витория
|2:2
|Коринтианс
|29 тур
|14 октября, воскресенье
|17:00
|Шапекоэнсе
|0:1
|Витория
|28 тур
|6 октября, суббота
|03:30
|Витория
|0:1
|Сантос
|27 тур
|30 сентября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:1
|Витория
|26 тур
|24 сентября, понедельник
|00:01
|Витория
|3:4
|Ботафого
|25 тур
|15 сентября, суббота
|22:00
|Сеара
|2:0
|Витория
|24 тур
|10 сентября, понедельник
|01:00
|Витория
|1:0
|Васко да Гама
|23 тур
|7 сентября, пятница
|03:00
|Флуминенсе
|0:0
|Витория
|22 тур
|1 сентября, суббота
|22:00
|Витория
|1:0
|Америка Минейро
|21 тур
|26 августа, воскресенье
|22:00
|Витория
|1:0
|Атлетико Минейро
|20 тур
|24 августа, пятница
|01:30
|Фламенго
|1:0
|Витория
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|22:00
|Витория
|0:3
|Палмейрас
|18 тур
|13 августа, понедельник
|01:00
|Гремио
|4:0
|Витория
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|22:00
|Витория
|1:1
|Крузейро
|16 тур
|29 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|4:0
|Витория
|15 тур
|27 июля, пятница
|01:30
|Витория
|1:0
|Спорт Ресифи
|14 тур
|22 июля, воскресенье
|22:00
|Баия
|4:1
|Витория
|13 тур
|19 июля, четверг
|03:00
|Витория
|1:0
|Парана
|12 тур
|13 июня, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|3:0
|Витория
|11 тур
|10 июня, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|0:0
|Витория
|10 тур
|7 июня, четверг
|01:30
|Витория
|1:0
|Шапекоэнсе
|9 тур
|3 июня, воскресенье
|22:00
|Сантос
|5:2
|Витория
|8 тур
|31 мая, четверг
|01:30
|Витория
|2:3
|Интернасьонал
|7 тур
|27 мая, воскресенье
|22:00
|Ботафого
|1:1
|Витория
|6 тур
|20 мая, воскресенье
|17:00
|Витория
|2:1
|Сеара
|5 тур
|13 мая, воскресенье
|22:00
|Васко да Гама
|2:3
|Витория
|4 тур
|6 мая, воскресенье
|22:00
|Витория
|1:2
|Флуминенсе
|3 тур
|1 мая, вторник
|02:00
|Америка Минейро
|2:1
|Витория
|2 тур
|22 апреля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Витория
|1 тур
|15 апреля, воскресенье
|01:00
|Витория
|2:2
|Фламенго