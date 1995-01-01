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    Витория - результаты

    Город Сальвадор
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.ecvitoria.com.br/site/capa/default.jsp
    Стадион Баррадан
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2018
    38 тур
    		2 декабря, воскресенье 22:00 Палмейрас 3:2 Витория
    37 тур
    		25 ноября, воскресенье 22:00 Витория 0:0 Гремио
    36 тур
    		22 ноября, четверг 02:45 Крузейро 3:0 Витория
    35 тур
    		18 ноября, воскресенье 00:01 Витория 1:2 Атлетико Паранаэнсе
    34 тур
    		15 ноября, четверг 02:45 Спорт Ресифи 0:0 Витория
    33 тур
    		11 ноября, воскресенье 22:00 Витория 2:2 Баия
    32 тур
    		4 ноября, воскресенье 22:00 Парана 1:1 Витория
    31 тур
    		27 октября, суббота 01:30 Витория 0:1 Сан-Паулу
    30 тур
    		21 октября, воскресенье 22:00 Витория 2:2 Коринтианс
    29 тур
    		14 октября, воскресенье 17:00 Шапекоэнсе 0:1 Витория
    28 тур
    		6 октября, суббота 03:30 Витория 0:1 Сантос
    27 тур
    		30 сентября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:1 Витория
    26 тур
    		24 сентября, понедельник 00:01 Витория 3:4 Ботафого
    25 тур
    		15 сентября, суббота 22:00 Сеара 2:0 Витория
    24 тур
    		10 сентября, понедельник 01:00 Витория 1:0 Васко да Гама
    23 тур
    		7 сентября, пятница 03:00 Флуминенсе 0:0 Витория
    22 тур
    		1 сентября, суббота 22:00 Витория 1:0 Америка Минейро
    21 тур
    		26 августа, воскресенье 22:00 Витория 1:0 Атлетико Минейро
    20 тур
    		24 августа, пятница 01:30 Фламенго 1:0 Витория
    19 тур
    		19 августа, воскресенье 22:00 Витория 0:3 Палмейрас
    18 тур
    		13 августа, понедельник 01:00 Гремио 4:0 Витория
    17 тур
    		5 августа, воскресенье 22:00 Витория 1:1 Крузейро
    16 тур
    		29 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория
    15 тур
    		27 июля, пятница 01:30 Витория 1:0 Спорт Ресифи
    14 тур
    		22 июля, воскресенье 22:00 Баия 4:1 Витория
    13 тур
    		19 июля, четверг 03:00 Витория 1:0 Парана
    12 тур
    		13 июня, среда 03:30 Сан-Паулу 3:0 Витория
    11 тур
    		10 июня, воскресенье 03:00 Коринтианс 0:0 Витория
    10 тур
    		7 июня, четверг 01:30 Витория 1:0 Шапекоэнсе
    9 тур
    		3 июня, воскресенье 22:00 Сантос 5:2 Витория
    8 тур
    		31 мая, четверг 01:30 Витория 2:3 Интернасьонал
    7 тур
    		27 мая, воскресенье 22:00 Ботафого 1:1 Витория
    6 тур
    		20 мая, воскресенье 17:00 Витория 2:1 Сеара
    5 тур
    		13 мая, воскресенье 22:00 Васко да Гама 2:3 Витория
    4 тур
    		6 мая, воскресенье 22:00 Витория 1:2 Флуминенсе
    3 тур
    		1 мая, вторник 02:00 Америка Минейро 2:1 Витория
    2 тур
    		22 апреля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:1 Витория
    1 тур
    		15 апреля, воскресенье 01:00 Витория 2:2 Фламенго
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