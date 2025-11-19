Введите ваш ник на сайте
«Палмейрас» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.70

19 ноября 2025 9:51
Палмейрас - Витория
20 нояб. 2025, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 37 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
Сделать ставку

20 ноября на Allianz Parque «Палмейрас» примет «Виторию» в матче 37-го тура. Хозяева продолжают борьбу за чемпионство и подходят к встрече в хорошей форме, тогда как гости борются за выживание и вынуждены играть максимально прагматично. На фоне статистики и турнирной мотивации матч обещает пройти под контролем «Палмейраса», который значительно сильнее по качеству состава и стабильности результатов.

«Палмейрас»

Команда идeт на втором месте с 68 очками после 33 туров и уверенно действует дома: серия из 12 матчей без поражений подтверждает устойчивость хозяев. В пяти последних встречах забито девять голов, а пропущено только три – яркий показатель баланса между атакой и обороной. Хосе Лопес, лучший бомбардир с 23 голами, остаeтся ключевой фигурой в завершающих фазах атак. «Палмейрас» активно использует фланги, комбинирует и уверенно вскрывает низкие блоки, что делает команду фаворитом на своeм поле.

«Витория»

«Витория» после 33 туров имеет 35 очков и занимает 17-ю строчку. Команда добавила в обороне: три пропущенных мяча за пять матчей – прогресс, учитывая нестабильность в первой половине сезона. Однако атака остаeтся слабым местом: три забитых гола за пять игр и низкая эффективность в штрафной соперника. «Витория» чаще играет закрыто, пытаясь компенсировать разницу в классе плотностью в центре поля и минимизацией рисков.

Факты о командах

«Палмейрас»

  • 12 домашних матчей без поражений
  • 1.80 забитых и 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр
  • 68 очков, 2-е место

«Витория»

  • 0.60 забитых и 0.80 пропущенных в среднем
  • 35 очков, 17-е место
  • Упор на оборонительный футбол

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Витория»

У хозяев заметное преимущество как в качестве игры, так и в глубине состава. «Палмейрас» стабильно создаeт голевые моменты, эффективно использует стандарты и уверенно действует в позиционных атаках. «Витория» способна удерживать плотность и играть от обороны, но в матчах с топ-клубами ей сложно сдерживать высокие скорости. На фоне турнирной мотивации «Палмейрас» должен брать три очка и контролировать встречу большую часть времени. Вероятен сценарий с несколькими голами хозяев и ограниченными возможностями гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Палмейраса» с форой (-1) – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Палмейраса» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Витория Палмейрас
