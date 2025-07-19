20 июля на стадионе «Estádio Manoel Barradas» в Салвадоре состоится матч 15-го тура бразильской Серии A между «Виторией» и «Брагантино». Ожидается, что встреча будет интересной, учитывая текущую форму команд и их положение в турнире.

«Витория»

«Витория» подходит к матчу с трудной серией без побед – команда не выигрывает в последних 6 играх Серии A. В последних 5 матчах команда забила 0 голов, что является критической проблемой в атаке. Пропуская в среднем 0.40 гола за игру, «Витория» имеет стабильную оборону, но отсутствие результативности в атаке ставит под сомнение их шансы на успех в этом противостоянии.

Сейчас команда находится на 17-м месте с 12 очками, что вызывает беспокойство относительно их борьбы за выживание. В последних играх «Витория» не смогла победить таких соперников, как «Ботафого» и «Интернасьонал», что подтверждает их текущие проблемы в атаке.

«Брагантино»

«Брагантино» набрал 27 очков в 14 играх, занимая 3-е место в таблице. Команда стабильно забивает, в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах, и пропускает 1.20 гола за игру. Несмотря на это, команда не выигрывает в последних двух играх (в том числе ничья 2:2 с «Сан-Паулу»), что показывает некоторые проблемы в обороне.

Однако, «Брагантино» продолжает быть одним из лучших клубов Бразилии, с хорошей атакой и уверенной игрой на выезде. На данный момент команда не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, что подтверждает их сильную форму.

Факты о командах

«Витория»

Не выигрывает в 6 последних матчах

В последних 5 играх забил 0 голов

Пропустил 2 гола в последних 5 играх (в среднем 0.40 за игру)

Занимает 17-е место с 12 очками

«Брагантино»

В последних 5 играх забил 7 голов (1.40 за игру)

Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)

Не проигрывает в 5 из последних 7 матчей

Занимает 3-е место с 27 очками

Прогноз на матч «Витория» – «Брагантино»

«Витория» находится в тяжелой ситуации, не выигрывая в последних играх и имея проблемы с атакой. Команда забивает минимальное количество голов и не может справиться с сильными соперниками, как показали их недавние результаты. Оборона, хоть и стабильная, не может компенсировать отсутствие атакующего потенциала.

«Брагантино» является явным фаворитом в этом матче. Команда продемонстрировала уверенную игру в атаке и стабильность на выезде. Хотя «Витория» может оказать сопротивление, они не могут справиться с атакующими действиями «Брагантино», который будет контролировать ход игры и использовать моменты в атаке.

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