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«Витория» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.80

19 июля 2025 9:03
Витория - Брагантино
20 июл. 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 15 тур
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1.80
Победа «Брагантино» – коэффициент 1.80
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20 июля на стадионе «Estádio Manoel Barradas» в Салвадоре состоится матч 15-го тура бразильской Серии A между «Виторией» и «Брагантино». Ожидается, что встреча будет интересной, учитывая текущую форму команд и их положение в турнире.

«Витория»

«Витория» подходит к матчу с трудной серией без побед – команда не выигрывает в последних 6 играх Серии A. В последних 5 матчах команда забила 0 голов, что является критической проблемой в атаке. Пропуская в среднем 0.40 гола за игру, «Витория» имеет стабильную оборону, но отсутствие результативности в атаке ставит под сомнение их шансы на успех в этом противостоянии.

Сейчас команда находится на 17-м месте с 12 очками, что вызывает беспокойство относительно их борьбы за выживание. В последних играх «Витория» не смогла победить таких соперников, как «Ботафого» и «Интернасьонал», что подтверждает их текущие проблемы в атаке.

«Брагантино»

«Брагантино» набрал 27 очков в 14 играх, занимая 3-е место в таблице. Команда стабильно забивает, в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах, и пропускает 1.20 гола за игру. Несмотря на это, команда не выигрывает в последних двух играх (в том числе ничья 2:2 с «Сан-Паулу»), что показывает некоторые проблемы в обороне.

Однако, «Брагантино» продолжает быть одним из лучших клубов Бразилии, с хорошей атакой и уверенной игрой на выезде. На данный момент команда не проигрывает в 5 из последних 7 матчей, что подтверждает их сильную форму.

Факты о командах

«Витория»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 0 голов
  • Пропустил 2 гола в последних 5 играх (в среднем 0.40 за игру)
  • Занимает 17-е место с 12 очками

«Брагантино»

  • В последних 5 играх забил 7 голов (1.40 за игру)
  • Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)
  • Не проигрывает в 5 из последних 7 матчей
  • Занимает 3-е место с 27 очками

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Бразилия. Серия А, 30 тур
Витория
1 : 0
19.10.2024
Брагантино
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
2 : 1
24.06.2024
Витория

Прогноз на матч «Витория» – «Брагантино»

«Витория» находится в тяжелой ситуации, не выигрывая в последних играх и имея проблемы с атакой. Команда забивает минимальное количество голов и не может справиться с сильными соперниками, как показали их недавние результаты. Оборона, хоть и стабильная, не может компенсировать отсутствие атакующего потенциала.

«Брагантино» является явным фаворитом в этом матче. Команда продемонстрировала уверенную игру в атаке и стабильность на выезде. Хотя «Витория» может оказать сопротивление, они не могут справиться с атакующими действиями «Брагантино», который будет контролировать ход игры и использовать моменты в атаке.

Рекомендация:

  • Победа «Брагантино» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.20

1.80
Победа «Брагантино» – коэффициент 1.80
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Брагантино Витория
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