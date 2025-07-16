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«Ботафого» – «Витория»: прогноз на матч 17 июля с 69% вероятностью захода ставки

16 июля 2025 13:32
Ботафого - Витория
17 июл. 2025, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
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1.80
Победа «Ботафого» с коэффициентом 1.80
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На стадионе Энженьян в Рио-де-Жанейро состоится матч между «Ботафого» и «Витория». В последних играх «Ботафого» одержал несколько важных побед, а «Витория» не может наладить свою игру. Несмотря на то, что в последних встречах «Витория» показывала хорошие результаты в очных матчах с «Ботафого», в текущей форме они остаются аутсайдерами.

«Ботафого»

«Ботафого» забивает в среднем 1 гол за матч в последних играх и пропускает 0.6. В последние 5 играх команда выигрывает 3, что свидетельствует о хорошем прогрессе. Однако, несмотря на победу в последней игре против «Васко да Гама» (2:0), им предстоит сложный матч с командой, которая традиционно хорошо выступает в очных встречах.

«Витория»

«Витория» испытывает трудности, не выиграв в 5 последних матчах. Они забивают в среднем 0.4 гола за матч в последних играх и пропускают 1.2. В атаке команда в последние месяцы не может найти свою игру, и это серьeзно сказывается на их результатах в чемпионате. На выезде «Витория» имеет еще больше трудностей, что делает их задачу сложной в этом матче.

Прогноз на матч

«Ботафого» в хорошей форме, не проигрывая в 7 последних домашних матчах. «Витория» продолжает испытывать проблемы в атаке, что делает их более уязвимыми на выезде. Ожидаем победу «Ботафого», особенно учитывая их сильную оборону и более стабильные результаты.

Вероятность захода – около 69%, потому что:

  • «Ботафого» не проигрывает в 7 последних матчах дома;
  • «Витория» не может выиграть в 5 последних матчах и имеет слабую атакующую игру;
  • «Ботафого» выиграл 3 из 4 последних матчей против «Витории».

Рекомендация: ставка на победу «Ботафого» с коэффициентом 1.80.

1.80
Победа «Ботафого» с коэффициентом 1.80
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Витория Ботафого
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