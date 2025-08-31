Матч 22-го тура чемпионата Бразилии может оказаться поворотным моментом в борьбе за выживание для «Витории». После сокрушительного поражения от «Фламенго» команда рискует еще глубже погрузиться в зону вылета. В гости приезжает нестабильный, но всe ещe крепкий «Атлетико Минейро», который также переживает спад, но обладает большим потенциалом.

«Витория»

Худшая оборона чемпионата – вот что сейчас характеризует «Виторию». Команда пропустила 15 голов в последних 5 матчах, включая унизительное 0:8 от «Фламенго». При этом атакующий потенциал хоть и скромный, но существует: 5 мячей за тот же период, по одному в среднем за игру. Лишь Ренато Кайзер способен регулярно тревожить оборону соперника, но без поддержки его усилия зачастую оказываются бесполезны. Отсутствие побед в 6 турах и 18-е место в таблице говорят сами за себя.

«Атлетико Минейро»

«Гало» тоже переживают не лучшие времена: в последних пяти матчах – только одна победа, и та в Кубке Судамерикана. Команда проигрывает в Серии А уже три тура подряд и опустилась на 12-ю строчку. Однако даже в кризисных матчах коллектив способен навязывать борьбу, особенно за счeт индивидуального мастерства Халка. При этом защита «Минейро» оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов в 5 матчах. На выезде команда не выигрывает уже пять игр подряд.

Факты о командах

«Витория»

Не выигрывает 6 матчей подряд в Серии А

Пропускает в 6 последних играх

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.00 гола

Пропускает в среднем 3.00 гола за игру

«Атлетико Минейро»

Не побеждает в 3 турах подряд

Пропускает в 7 последних матчах Серии А

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

Не выигрывает на выезде в 5 матчах кряду

Прогноз на матч

Обе команды находятся в затяжном кризисе, но причины разные: у «Витории» – провальная оборона и психологический надлом, у «Атлетико Минейро» – спад формы и проблемы на выезде. Хозяева способны зацепиться за результат, особенно учитывая, что почти всегда забивают в матчах с этим соперником. В то же время оборона обеих команд не внушает доверия. Однако голевой феерии ждать не стоит – с учeтом последних форм ожидается осторожная игра. Вероятен низовой матч с обменом мячами или минимальной победой одной из сторон.

Рекомендованные ставки