«Витория» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

31 августа 2025 9:12
Витория - Атлетико Минейро
01 сент. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Обе забьют – нет
Сделать ставку

Матч 22-го тура чемпионата Бразилии может оказаться поворотным моментом в борьбе за выживание для «Витории». После сокрушительного поражения от «Фламенго» команда рискует еще глубже погрузиться в зону вылета. В гости приезжает нестабильный, но всe ещe крепкий «Атлетико Минейро», который также переживает спад, но обладает большим потенциалом.

«Витория»

Худшая оборона чемпионата – вот что сейчас характеризует «Виторию». Команда пропустила 15 голов в последних 5 матчах, включая унизительное 0:8 от «Фламенго». При этом атакующий потенциал хоть и скромный, но существует: 5 мячей за тот же период, по одному в среднем за игру. Лишь Ренато Кайзер способен регулярно тревожить оборону соперника, но без поддержки его усилия зачастую оказываются бесполезны. Отсутствие побед в 6 турах и 18-е место в таблице говорят сами за себя.

«Атлетико Минейро»

«Гало» тоже переживают не лучшие времена: в последних пяти матчах – только одна победа, и та в Кубке Судамерикана. Команда проигрывает в Серии А уже три тура подряд и опустилась на 12-ю строчку. Однако даже в кризисных матчах коллектив способен навязывать борьбу, особенно за счeт индивидуального мастерства Халка. При этом защита «Минейро» оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов в 5 матчах. На выезде команда не выигрывает уже пять игр подряд.

Факты о командах

«Витория»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд в Серии А
  • Пропускает в 6 последних играх
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.00 гола
  • Пропускает в среднем 3.00 гола за игру

«Атлетико Минейро»

  • Не побеждает в 3 турах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола
  • Не выигрывает на выезде в 5 матчах кряду

Личные встречи
31% (4)
38% (5)
31% (4)
22
Забитых мячей
20
1.69
В среднем за матч
1.54
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
26.08.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
22.04.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
25.09.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
11.06.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
08.09.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
1 : 1
29.05.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
28.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 3
23.05.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
08.12.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 1
08.09.2013
Атлетико Минейро
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды находятся в затяжном кризисе, но причины разные: у «Витории» – провальная оборона и психологический надлом, у «Атлетико Минейро» – спад формы и проблемы на выезде. Хозяева способны зацепиться за результат, особенно учитывая, что почти всегда забивают в матчах с этим соперником. В то же время оборона обеих команд не внушает доверия. Однако голевой феерии ждать не стоит – с учeтом последних форм ожидается осторожная игра. Вероятен низовой матч с обменом мячами или минимальной победой одной из сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.72
Обе забьют – нет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Витория
