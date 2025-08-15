Введите ваш ник на сайте
«Витория» – «Жувентуде»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.95

15 августа 2025 20:32
Витория - Жувентуде
17 авг. 2025, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Витория»
Сделать ставку

17 августа на «Эстадио Мануэл Баррадас» в рамках 20-го тура бразильской Серии A «Витория» встретится с «Жувентуде». Хозяева ведут борьбу за выживание, находясь вблизи зоны вылета, тогда как гости уже погрузились в неe и desperately нуждаются в очках. Матч обещает быть напряжeнным, но статистика и форма команд намекают на перевес хозяев.

«Витория»

Коллектив занимает 16-е место с 18 очками после 19 туров. Главная проблема – нестабильность, о чeм свидетельствует серия из четырeх матчей без побед и обязательные пропущенные мячи в последних встречах. Однако дома команда набирает очки чаще, а лидер атаки Ренато Кайзер, забивший 5 мячей в 13 играх, способен решать исход матчей в одиночку. Средняя результативность за последние пять туров – 1,2 гола, но защита пока не надeжна (1,4 пропущенного за игру).

«Жувентуде»

Гости идут 19-ми с 14 очками после 17 игр. Команда находится в глубоком кризисе, особенно на выезде, где проиграла 10 матчей подряд в рамках чемпионата. За последние пять игр «Жувентуде» пропустил 12 мячей, в среднем 2,4 за матч, а забивает лишь 0,6. Лучший бомбардир Энмерсон Баталья оформил 6 мячей за 27 встреч, но этого явно недостаточно для регулярных побед. Несмотря на победу в прошлом туре над «Коринтианс», игра в обороне остаeтся слабым местом.

Факты о командах

«Витория»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Не может победить в 4 турах подряд
  • Средние показатели: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 последних встречах

«Жувентуде»

  • Проигрывает 10 матчей подряд на выезде
  • Пропускает в 5 последних играх
  • Средние показатели: 0.60 забито, 2.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает очень редко на выезде

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
1 : 0
21.09.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория

Прогноз на матч «Витория» – «Жувентуде»

Обе команды нуждаются в очках, но «Витория» имеет ключевое преимущество в виде домашнего поля и чуть более сбалансированной игры в атаке. «Жувентуде» же слишком нестабилен в обороне и катастрофически слабо выступает в гостях, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидается, что хозяева будут активны с первых минут, воспользуются проблемами соперника на флангах и постараются забить ещe до перерыва.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Витория» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Витория» больше 1.5 – коэффициент 2.25

1.95
Победа «Витория»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Жувентуде Витория
Рекомендуем
