17 августа на «Эстадио Мануэл Баррадас» в рамках 20-го тура бразильской Серии A «Витория» встретится с «Жувентуде». Хозяева ведут борьбу за выживание, находясь вблизи зоны вылета, тогда как гости уже погрузились в неe и desperately нуждаются в очках. Матч обещает быть напряжeнным, но статистика и форма команд намекают на перевес хозяев.

«Витория»

Коллектив занимает 16-е место с 18 очками после 19 туров. Главная проблема – нестабильность, о чeм свидетельствует серия из четырeх матчей без побед и обязательные пропущенные мячи в последних встречах. Однако дома команда набирает очки чаще, а лидер атаки Ренато Кайзер, забивший 5 мячей в 13 играх, способен решать исход матчей в одиночку. Средняя результативность за последние пять туров – 1,2 гола, но защита пока не надeжна (1,4 пропущенного за игру).

«Жувентуде»

Гости идут 19-ми с 14 очками после 17 игр. Команда находится в глубоком кризисе, особенно на выезде, где проиграла 10 матчей подряд в рамках чемпионата. За последние пять игр «Жувентуде» пропустил 12 мячей, в среднем 2,4 за матч, а забивает лишь 0,6. Лучший бомбардир Энмерсон Баталья оформил 6 мячей за 27 встреч, но этого явно недостаточно для регулярных побед. Несмотря на победу в прошлом туре над «Коринтианс», игра в обороне остаeтся слабым местом.

Факты о командах

«Витория»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Не может победить в 4 турах подряд

Средние показатели: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Пропускает в 4 последних встречах

«Жувентуде»

Проигрывает 10 матчей подряд на выезде

Пропускает в 5 последних играх

Средние показатели: 0.60 забито, 2.40 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает очень редко на выезде

Прогноз на матч «Витория» – «Жувентуде»

Обе команды нуждаются в очках, но «Витория» имеет ключевое преимущество в виде домашнего поля и чуть более сбалансированной игры в атаке. «Жувентуде» же слишком нестабилен в обороне и катастрофически слабо выступает в гостях, что делает их шансы на успех минимальными. Ожидается, что хозяева будут активны с первых минут, воспользуются проблемами соперника на флангах и постараются забить ещe до перерыва.

Рекомендованные ставки: