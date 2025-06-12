13 июня на стадионе Estádio Manoel Barradas в Сальвадоре состоится матч 12 тура чемпионата Бразилии между «Виторией» и «Крузейро». Хозяева пытаются выбраться из зоны риска, а гости сражаются за лидерство и пребывают в отличной форме. Это противостояние обещает быть напряжeнным: у «Крузейро» есть все шансы на победу, но «Витория» дома традиционно сопротивляется.

«Витория»

«Витория» продолжает борьбу за выживание: после 11 туров команда набрала 10 очков и находится на 16-й строчке. Клуб не побеждает в трeх последних турах Серии A, и при этом демонстрирует крайне скромную результативность – лишь 2 забитых мяча в пяти последних матчах (в среднем – 0.4 за игру). Тем не менее, команда не безнадeжна в обороне – пропущено всего 4 гола за этот отрезок (0.8 в среднем).

Дома «Витория» старается играть плотнее и надeжнее, что особенно важно против таких соперников, как «Крузейро». Однако отсутствие яркой атаки и сложности с реализацией моментов – заметная слабость коллектива в текущем сезоне.

«Крузейро»

«Крузейро» уверенно входит в число претендентов на титул, набрав 23 очка в 11 турах и занимая 2-е место. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду в Серии A, а общее число без поражений во всех турнирах достигло 11 игр. В атаке блистает Кайо Жорже, на счету которого уже 10 голов в 17 матчах. В пяти последних играх чемпионата «Крузейро» забил 7 голов (1.4 в среднем), а пропустил всего один (0.2 в среднем).

Команда демонстрирует стабильность как дома, так и на выезде. Тактическая гибкость, надeжная оборона и реализация в атаке делают «Крузейро» одним из самых сбалансированных коллективов турнира.

Факты о командах:

«Витория»

Не побеждает в 3 последних матчах Серии A

Забила 2 гола за 5 последних игр

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в 3 матчах подряд

«Крузейро»

Не проигрывает в 6 матчах Серии A

Забила 7 голов в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру

Кайо Жорже – 10 голов в 17 матчах

Личные встречи 0% (0) 46% (6) 54% (7) 10 Забитых мячей 25 0.77 В среднем за матч 1.92 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 12 тур Витория 0 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 23 тур Витория 2 : 2 Крузейро Бразилия. Серия А, 4 тур Крузейро 3 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 36 тур Крузейро 3 : 0 Витория Бразилия. Серия А, 17 тур Витория 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 36 тур Витория 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 17 тур Крузейро 0 : 0 Витория Бразилия. Серия А, 32 тур Витория 0 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 13 тур Крузейро 2 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 29 тур Витория 0 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 10 тур Крузейро 3 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 34 тур Витория 1 : 3 Крузейро Бразилия. Серия А, 15 тур Крузейро 5 : 1 Витория

Прогноз на матч «Витория» – «Крузейро»

Форма «Крузейро», атакующая мощь команды и уверенность в защите делают гостей фаворитом предстоящего матча. «Витория» способна навязать борьбу, особенно на своeм поле, однако слабая атака ограничивает еe возможности. Учитывая статистику, «Крузейро» должен доминировать и победить с комфортным счeтом, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Крузейро».

Рекомендованные ставки: