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Прогноз на точный счёт матча «Витория» – «Крузейро»: Бразилия. Высшая лига, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 10:02
Витория - Крузейро
13 июн. 2025, пятница 01:00 | Бразилия. Серия А, 12 тур
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6.15
Точный счёт 2:0 в пользу «Крузейро»
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13 июня на стадионе Estádio Manoel Barradas в Сальвадоре состоится матч 12 тура чемпионата Бразилии между «Виторией» и «Крузейро». Хозяева пытаются выбраться из зоны риска, а гости сражаются за лидерство и пребывают в отличной форме. Это противостояние обещает быть напряжeнным: у «Крузейро» есть все шансы на победу, но «Витория» дома традиционно сопротивляется.

«Витория»

«Витория» продолжает борьбу за выживание: после 11 туров команда набрала 10 очков и находится на 16-й строчке. Клуб не побеждает в трeх последних турах Серии A, и при этом демонстрирует крайне скромную результативность – лишь 2 забитых мяча в пяти последних матчах (в среднем – 0.4 за игру). Тем не менее, команда не безнадeжна в обороне – пропущено всего 4 гола за этот отрезок (0.8 в среднем).

Дома «Витория» старается играть плотнее и надeжнее, что особенно важно против таких соперников, как «Крузейро». Однако отсутствие яркой атаки и сложности с реализацией моментов – заметная слабость коллектива в текущем сезоне.

«Крузейро»

«Крузейро» уверенно входит в число претендентов на титул, набрав 23 очка в 11 турах и занимая 2-е место. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду в Серии A, а общее число без поражений во всех турнирах достигло 11 игр. В атаке блистает Кайо Жорже, на счету которого уже 10 голов в 17 матчах. В пяти последних играх чемпионата «Крузейро» забил 7 голов (1.4 в среднем), а пропустил всего один (0.2 в среднем).

Команда демонстрирует стабильность как дома, так и на выезде. Тактическая гибкость, надeжная оборона и реализация в атаке делают «Крузейро» одним из самых сбалансированных коллективов турнира.

Факты о командах:

«Витория»

  • Не побеждает в 3 последних матчах Серии A
  • Забила 2 гола за 5 последних игр
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Крузейро»

  • Не проигрывает в 6 матчах Серии A
  • Забила 7 голов в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру
  • Кайо Жорже – 10 голов в 17 матчах

Личные встречи
0% (0)
46% (6)
54% (7)
10
Забитых мячей
25
0.77
В среднем за матч
1.92
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
13.06.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
20.08.2024
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3 : 1
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3 : 0
22.11.2018
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1 : 1
05.08.2018
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Витория
1 : 1
19.11.2017
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Крузейро
0 : 0
31.07.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
0 : 1
23.10.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крузейро
2 : 2
03.07.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
0 : 1
20.10.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
3 : 1
18.07.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
1 : 3
14.11.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
5 : 1
18.08.2013
Витория
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Прогноз на матч «Витория» – «Крузейро»

Форма «Крузейро», атакующая мощь команды и уверенность в защите делают гостей фаворитом предстоящего матча. «Витория» способна навязать борьбу, особенно на своeм поле, однако слабая атака ограничивает еe возможности. Учитывая статистику, «Крузейро» должен доминировать и победить с комфортным счeтом, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Крузейро».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Крузейро» – коэффициент 6.15
  • Победа «Крузейро» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1.5 – коэффициент 2.20

6.15
Точный счёт 2:0 в пользу «Крузейро»
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Крузейро Витория
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