13 июня на стадионе Estádio Manoel Barradas в Сальвадоре состоится матч 12 тура чемпионата Бразилии между «Виторией» и «Крузейро». Хозяева пытаются выбраться из зоны риска, а гости сражаются за лидерство и пребывают в отличной форме. Это противостояние обещает быть напряжeнным: у «Крузейро» есть все шансы на победу, но «Витория» дома традиционно сопротивляется.
«Витория»
«Витория» продолжает борьбу за выживание: после 11 туров команда набрала 10 очков и находится на 16-й строчке. Клуб не побеждает в трeх последних турах Серии A, и при этом демонстрирует крайне скромную результативность – лишь 2 забитых мяча в пяти последних матчах (в среднем – 0.4 за игру). Тем не менее, команда не безнадeжна в обороне – пропущено всего 4 гола за этот отрезок (0.8 в среднем).
Дома «Витория» старается играть плотнее и надeжнее, что особенно важно против таких соперников, как «Крузейро». Однако отсутствие яркой атаки и сложности с реализацией моментов – заметная слабость коллектива в текущем сезоне.
«Крузейро»
«Крузейро» уверенно входит в число претендентов на титул, набрав 23 очка в 11 турах и занимая 2-е место. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду в Серии A, а общее число без поражений во всех турнирах достигло 11 игр. В атаке блистает Кайо Жорже, на счету которого уже 10 голов в 17 матчах. В пяти последних играх чемпионата «Крузейро» забил 7 голов (1.4 в среднем), а пропустил всего один (0.2 в среднем).
Команда демонстрирует стабильность как дома, так и на выезде. Тактическая гибкость, надeжная оборона и реализация в атаке делают «Крузейро» одним из самых сбалансированных коллективов турнира.
Факты о командах:
«Витория»
- Не побеждает в 3 последних матчах Серии A
- Забила 2 гола за 5 последних игр
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
- Забивает в 3 матчах подряд
«Крузейро»
- Не проигрывает в 6 матчах Серии A
- Забила 7 голов в 5 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.2 гола за игру
- Кайо Жорже – 10 голов в 17 матчах
Прогноз на матч «Витория» – «Крузейро»
Форма «Крузейро», атакующая мощь команды и уверенность в защите делают гостей фаворитом предстоящего матча. «Витория» способна навязать борьбу, особенно на своeм поле, однако слабая атака ограничивает еe возможности. Учитывая статистику, «Крузейро» должен доминировать и победить с комфортным счeтом, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Крузейро».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Крузейро» – коэффициент 6.15
- Победа «Крузейро» – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1.5 – коэффициент 2.20