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29.05.2018 13:103
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29.06.2016 20:00Кубок Америки – турнир, на котором молодые футболисты могут показать себя европейским скаутам и тренерам. За южноамериканскими чемпионатами следят не так внимательно, а на Копе есть реальный шанс заявить о себе. «Бомбардир» рассказывает о молодых игроках, которые могут перебраться в европейские чемпионаты уже в ближайшее трансферное окно.2
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26.06.2016 14:00Аргентина уверенно движется к победе на Копа Америка, финал состоится уже сегодня. Команда сильна и без капитана, но с Месси Аргентина получает многократный прилив сил и энергии. «Бомбардир» рассказывает, что означает для Лео победа в этом турнире.2
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22.06.2016 12:45Июнь встречает болельщиков футбольным праздником. Чемпионат Европы только набирает обороты, а в США лучшие сборные Северной и Южной Америки уже начали серию плей-офф. Соединяя эти два турнира, «Бомбардир» составил подборку игроков Кубка Америки, которые могли бы выступать за европейские сборные.2
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