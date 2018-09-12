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    Он трогал соперника за пенис, издевался над ростом и бычил на Неймара


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    Голосов: 12
    12.09.2018 14:10
    Возможно, самый скандальный игрок современности.

    Сборная США с минимальным счетом выиграла у Мексики (1:0), но главный момент игры никак не связан с голом. Обычная борьба у ворот американцев закончилась фолом нападающего Диего Лайенса на защитнике Миазге. Тот отреагировал странно, показав Лайенсу, что он слишком маленький. При этом рост Миазги – 193 сантиметра, Лайнеса – 167 сантиметров. За мексиканца заступились партнеры и завязалась толкучка. Миазга в этот момент продолжал унижать Лайенса.

    «Я не обиделся на Миазгу. Это просто футбол. Здесь все игроки разных размеров и обладают разными навыками», – рассказал после матча 18-летний Лайенс. Миазга – конфликтный парень. Фотографы поймали вот такой момент во время матча между США и Бразилией. Миазгу абсолютно никак не смутило, что перед ним Неймар.

    Сейчас Миазга принадлежит «Челси» и арендован «Нантом», а до этого два года играл за голландский «Витесс». В Голландии Миазга тоже попадал в заголовки, когда во время подачи углового пощупал соперника из «Херенвена» за пенис. Тогда американца оштрафовали в самом «Витессе» и осудили болельщики. Эпизод вообще не очень.

    Кажется, его не остановить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 2 ноября 2018, 20:22

      давайте поговорим о женском футболе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 сентября 2018, 21:09

      тупой американский дебил !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 14 сентября 2018, 01:20

      Большой рост действительно дает преимущества, я сам высокий, но мексиканский паренек молодец, не повелся, улыбался в ответ, чем показал, что его это не задевает и это было искренне.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 14 сентября 2018, 00:21

      Перефразируя известного тов.Enjoykinа :"А он трогал мой писюн.." ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 сентября 2018, 20:34

      ну обычный баран..

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 13 сентября 2018, 20:21

      пиндосы считают что им всё позволено

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 13 сентября 2018, 13:27

      А по-моему это неспортивное поведение, которое должно караться красной карточкой...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 сентября 2018, 10:09

      тупой пендос

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      Добрый Бобер 13 сентября 2018, 08:38

      Я бы посмотрел, как бы он играл против Златана.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Добрый Бобер 13 сентября 2018, 16:30

      Или против Пепе!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 сентября 2018, 07:58

      Очередной долб...б. И ему пох кто перед ним... А с какого перепуга Неймар стал великим?! Этому кувыркашке ещё расти и расти до великих. Так что это простой неплохой футболер из Бразилии...

      6
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