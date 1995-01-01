Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Тернер Мэтт
|Арсенал
|Вра
|28
|4
|0
|0
|0
|0
|13
|Рим Тим
|Фулхэм
|Защ
|35
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|Циммерман Уокер
|Нэшвилл
|Защ
|29
|4
|0
|0
|0
|0
|5
|Робинсон Энтони
|Фулхэм
|Защ
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|Дест Серджино
|Милан
|Защ
|22
|4
|0
|1
|1
|0
|22
|Йедлин ДеАндре
|Интер
|Защ
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Акоста Келлин
|Лос-Анджелес
|Защ
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|18
|Мур Шакил
|Нэшвилл
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|20
|Картер-Викерс Кэмерон
|Селтик
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|Адамс Тайлер
|Лидс
|Пол
|24
|4
|0
|0
|1
|0
|8
|МакКенни Уэстон
|Лидс
|Пол
|24
|4
|0
|0
|1
|0
|6
|Муса Юнус
|Валенсия
|Пол
|20
|4
|0
|0
|0
|0
|11
|Ааронсон Бренден
|Лидс
|Пол
|22
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейна Джованни
|Боруссия
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|10
|Пулишич Кристиан
|Челси
|Нап
|24
|4
|1
|2
|0
|0
|21
|Веа Тимоти
|Лилль
|Нап
|23
|4
|1
|0
|0
|0
|19
|Райт Хаджи
|Антальяспор
|Нап
|24
|4
|1
|0
|0
|0
|24
|Сарджент Джош
|Норвич Сити
|Нап
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|16
|Моррис Джордан
|Сиэтл
|Нап
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|9
|Феррейра Хесус
|Даллас
|Нап
|22
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 6