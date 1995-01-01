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    Состав сборной США по футболу

    Сайт http://www.ussoccer.com/
    Тренер Грегг Берхальтер
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Тернер Мэтт Арсенал Арсенал США Вра 28 4 0 0 0 0
    13 Рим Тим Фулхэм Фулхэм США Защ 35 4 0 0 1 0
    3 Циммерман Уокер Нэшвилл Нэшвилл США Защ 29 4 0 0 0 0
    5 Робинсон Энтони Фулхэм Фулхэм США Англия Защ 25 4 0 0 0 0
    2 Дест Серджино Милан Милан США Защ 22 4 0 1 1 0
    22 Йедлин ДеАндре Интер Интер США Доминиканская Республика Защ 29 2 0 0 0 0
    23 Акоста Келлин Лос-Анджелес Лос-Анджелес США Защ 27 2 0 0 1 0
    18 Мур Шакил Нэшвилл Нэшвилл США Защ 26 2 0 0 0 0
    20 Картер-Викерс Кэмерон Селтик Селтик США Защ 25 1 0 0 0 0
    4 Адамс Тайлер Лидс Лидс США Пол 24 4 0 0 1 0
    8 МакКенни Уэстон Лидс Лидс США Пол 24 4 0 0 1 0
    6 Муса Юнус Валенсия Валенсия США Англия Пол 20 4 0 0 0 0
    11 Ааронсон Бренден Лидс Лидс США Пол 22 4 0 0 0 0
    7 Рейна Джованни Боруссия Боруссия США Пол 20 2 0 0 0 0
    10 Пулишич Кристиан Челси Челси США Нап 24 4 1 2 0 0
    21 Веа Тимоти Лилль Лилль США Нап 23 4 1 0 0 0
    19 Райт Хаджи Антальяспор Антальяспор США Нап 24 4 1 0 0 0
    24 Сарджент Джош Норвич Сити Норвич Сити США Нап 23 3 0 0 0 0
    16 Моррис Джордан Сиэтл Сиэтл США Нап 28 2 0 0 0 0
    9 Феррейра Хесус Даллас Даллас США Нап 22 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 6
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