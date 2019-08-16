- 16 августа 2019
- 18:27 Директор «Туна»: «У «Спартака» больше возможностей и сильных игроков, но на поле я не почувствовал большой разницы» 15
- 16:33 Фото Шюррле – после победы над «Туном: «В следующем раунде. Спасибо за вчерашнюю поддержку» 3
- 12:32 Понсе: «Спартак» в матче с «Туном» доказал, что умеет играть и способен делать результат во втором тайме» 6
- 15 августа 2019
- 22:51 Тренер «Туна»: «Спартак» закономерно идет дальше» 3
- 22:34 Кононов – о победе над «Туном»: «Давайте отдадим должное сопернику» 12
- 21:36 Лига Европы. «Спартак» еще раз обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд 196
- 18:58 Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сегодня без пиджака» 49
- 18:44 Гулиев, Мирзов и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Туном» 25
- 14:38 «Спартак» еще ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков после победы на выезде 15
- 09:14 Лига Европы. «Спартак» примет «Тун» 20
- 08:42 Кононов – о матче с «Туном»: «В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат» 8
- 14 августа 2019
- 20:56 УЕФА за день до матча заменил бригаду арбитров на «Спартак» – «Тун» 19
- 12 августа 2019
- 16:39 Арбитр из Москвы назначен на матч «Брага» – «Брондбю». С победителем пары может сыграть «Спартак» 10
- 9 августа 2019
- 08:52 Спортивный директор «Туна»: «Выход в следующий раунд все еще возможен» 33
- 8 августа 2019
- 23:56 Тренер «Туна»: «Мы должны были выигрывать сегодня у «Спартака» 11
- 23:00 Кононов: «Победа над «Туном» была непростой. Все решится во втором матче» 6