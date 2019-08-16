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Тун
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€ 12,90 млн
Тун - новости команды
Тун
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Арена Тун
Сайт:
http://www.fcthun.ch/
Тренер:
Джан-Лука Привителли
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Таблица
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
«Динамо Загреб» – «Тун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Динамо Загреб» – «Тун»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Трансляция
«Тун» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026
21 июля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
20 июля
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Директор «Туна»: «У «Спартака» больше возможностей и сильных игроков, но на поле я не почувствовал большой разницы»
2019.08.16 18:27
15
Фото
Шюррле – после победы над «Туном: «В следующем раунде. Спасибо за вчерашнюю поддержку»
2019.08.16 16:33
3
Понсе: «Спартак» в матче с «Туном» доказал, что умеет играть и способен делать результат во втором тайме»
2019.08.16 12:32
5
Тренер «Туна»: «Спартак» закономерно идет дальше»
2019.08.15 22:51
3
Кононов – о победе над «Туном»: «Давайте отдадим должное сопернику»
2019.08.15 22:34
12
Лига Европы. «Спартак» еще раз обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд
2019.08.15 21:36
195
Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сегодня без пиджака»
2019.08.15 18:58
48
Гулиев, Мирзов и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Туном»
2019.08.15 18:44
25
«Спартак» еще ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков после победы на выезде
2019.08.15 14:38
15
Лига Европы. «Спартак» примет «Тун»
2019.08.15 09:14
20
Кононов – о матче с «Туном»: «В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат»
2019.08.15 08:42
8
УЕФА за день до матча заменил бригаду арбитров на «Спартак» – «Тун»
2019.08.14 20:56
19
Арбитр из Москвы назначен на матч «Брага» – «Брондбю». С победителем пары может сыграть «Спартак»
2019.08.12 16:39
10
Спортивный директор «Туна»: «Выход в следующий раунд все еще возможен»
2019.08.09 08:52
32
Тренер «Туна»: «Мы должны были выигрывать сегодня у «Спартака»
2019.08.08 23:56
11
Кононов: «Победа над «Туном» была непростой. Все решится во втором матче»
2019.08.08 23:00
6
Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун»
2019.08.08 21:52
156
Шюррле не реализовал пенальти в матче с «Туном»
2019.08.08 21:32
15
1
2
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