«Спартак» еще ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков после победы на выезде

Московский «Спартак» всегда проходил в следующую стадию еврокубков после выездной победы в первом матче.

Кубок обладателей кубков. «Спартак» – ОФК Белград (1966) – 3:1, 3:0.

Кубок обладателей кубков. «Спартак» – «Атлетико» (1972) – 4:3, 1:2.

Кубок европейских чемпионов. «Спартак» – «Женесс» (1980) – 5:0, 4:0.

Кубок УЕФА. «Спартак» – «Оденсе» (1984) – 5:1, 2:1.

Кубок европейских чемпионов. «Спартак» – «Спарта» Прага (1990) – 2:0, 2:0

Кубок УЕФА. «Спартак» – «Миккели» (1991) – 2:0, 3:1.

Кубок обладателей кубков. «Спартак» – «Фейеноорд» (1993) – 1:0, 3:1.

Лига чемпионов. «Спартак» – «Сконто» (1993) – 5:0, 4:0.

Лига чемпионов. «Спартак» – «Лех» (1993) – 5:1, 2:1.

Кубок УЕФА. «Спартак» – «Сьон» (1997) – 1:0, 5:1.

Кубок УЕФА. «Спартак» – «Аякс» (1998) – 3:1, 1:0.

Лига чемпионов. «Спартак» – «Литекс» (1998) – 5:0, 6:2.

Кубок УЕФА. «Спартак» – «Баник» (2008) – 1:0, 1:1.

Лига Европы. «Спартак» – «Базель» (2011) – 3:2, 1:1.

Лига Европы. «Спартак» – «Аякс» (2011) – 1:0, 3:0.

Лига Европы. «Спартак» – «Тун» (2019) – 3:2, …