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    «Спартак» еще ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков после победы на выезде

    Московский «Спартак» всегда проходил в следующую стадию еврокубков после выездной победы в первом матче.

    Кубок обладателей кубков. «Спартак» – ОФК Белград (1966) – 3:1, 3:0.

    Кубок обладателей кубков. «Спартак» – «Атлетико» (1972) – 4:3, 1:2.

    Кубок европейских чемпионов. «Спартак» – «Женесс» (1980) – 5:0, 4:0.

    Кубок УЕФА. «Спартак» – «Оденсе» (1984) – 5:1, 2:1.

    Кубок европейских чемпионов. «Спартак» – «Спарта» Прага (1990) – 2:0, 2:0

    Кубок УЕФА. «Спартак» – «Миккели» (1991) – 2:0, 3:1.

    Кубок обладателей кубков. «Спартак» – «Фейеноорд» (1993) – 1:0, 3:1.

    Лига чемпионов. «Спартак» – «Сконто» (1993) – 5:0, 4:0.

    Лига чемпионов. «Спартак» – «Лех» (1993) – 5:1, 2:1.

    Кубок УЕФА. «Спартак» – «Сьон» (1997) – 1:0, 5:1.

    Кубок УЕФА. «Спартак» – «Аякс» (1998) – 3:1, 1:0.

    Лига чемпионов. «Спартак» – «Литекс» (1998) – 5:0, 6:2.

    Кубок УЕФА. «Спартак» – «Баник» (2008) – 1:0, 1:1.

    Лига Европы. «Спартак» – «Базель» (2011) – 3:2, 1:1.

    Лига Европы. «Спартак» – «Аякс» (2011) – 1:0, 3:0.

    Лига Европы. «Спартак» – «Тун» (2019) – 3:2, …

    • Игра между «Спартаком» и «Туном» пройдет в четверг на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:45 по московскому времени.
    • В первом матче, который прошел в Швейцарии, московская команда победила со счетом 3:2.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +101

      Николай71 4 минуты назад

      Удачи Спартак Москва!!!

      0
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      Рейтинг: +4585

      Старикан 10 минут назад

      И сейчас не стоит вылетать... для этого у команды всё есть! Удачи КБ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8151

      vka1970 27 минут назад

      Постоянство признак класса.
      Хотя Пиджак и класс вещи не совместимые.

      0
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      Рейтинг: +1548

      Snek > vka1970 17 минут назад

      Вот я не понимаю, чего вы Кононова то хейтите? Вы чего думаете, если его сольёте, Вам Федун кого-то нормального наймёт? Да это будет очередной таджик, который согласен тренировать любых инвалидов и получать за это спасибо и две печеньки.

      0
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      Рейтинг: +5618

      батог 29 минут назад

      Надо продолжить традицию !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1507

      алдан2014 32 минуты назад

      цифры глаз радуют,особо с Аяксом

      2
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      Рейтинг: +3173

      Viper for CSKA 42 минуты назад

      Вот и в этот раз ломать традицию не стоит. Удачи, красно-белым!

      2
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      Рейтинг: +1613

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Опят начинается чудо статистика лохматых годов

      0
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      Рейтинг: +1548

      Snek 1 час назад

      Пора писать историю :)))

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