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    Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун»

    В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» в гостях переиграл «Тун» со счетом 3:2.

    Москвичи к перерыву вели в два мяча, однако швейцарцы в начале второго тайма сумели отыграться. Впрочем, последнее слово было за российской командой – на 73-й минуте отличился Зелимхан Бакаев, оформивший дубль. Также гол забил форвард Эсекьель Понсе. А вот другой новичок «Спартака» Андре Шюррле свой шанс упустил – на 65-й минуте он не реализовал пенальти.

    Ответная встреча состоится 15 августа в Москве.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

    Тун (Швейцария) – Спартак (Москва, Россия) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Понсе, 21; 0:2 – Бакаев, 29; 1:2 – Хефти, 52; 2:2 – Рапп, 59; 2:3 – Бакаев, 73.

    «Тун»: Февр, Глярнер, Жосс (Саланович, 77), Гельми, Хефти, Кастроман, Штилльхарт, Хавенар, Родригес, Рапп, Манси (Тозетти, 46).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 87), Зобнин, Мирзов (Ташаев, 72), Ананидзе (Шюррле, 60), Понсе.

    Предупреждения: Штилльхарт, 8; Хавенар, 50 – Максименко, 58; Жиго, 90+3.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии105
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      Рейтинг: +360

      Frankfurt Am Main 6 секунд назад

      пока шлифуетса состав, ну а так спобедой.

      0
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      Рейтинг: +4363

      Старикан 40 секунд назад

      Был бы ВАР, то третий гол могли и отменить-на ногу тунцу всё-таки наступили...повезло...

      0
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      Рейтинг: +678

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Победа...Жано, Ташаев и Мирзов в составе делать нечего.
      Бакаев молодец конечно , только парню надо не на себя тащить , а на команду играть. Видно что с выходом Шюррле вышли мозги на поле , так снабжайте его мячом, Зобнину и Гулиеву надо в точности прибавлять.
      Жиго и Айртон построже взади, ваши кавалерийские набеги не нужны.

      0
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      Рейтинг: +515

      Сергей Александрович 3 минуты назад

      Когда Тун сравня счёт, я сразу вспомнил ПАОК! Ну хорошо еле еле но очки в копилку принесли

      2
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      Рейтинг: +10218

      Garrincha58 7 минут назад

      что это было? с такой игрой в следующем раунде тяжко будет

      2
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      Рейтинг: -318

      DonBaton 7 минут назад

      Ахахахахаха, еле-еле выдавили из себя что-то. Ничего,дома просрут и отсосут как всегда

      -2
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      Рейтинг: +1205

      Иван_Невский 12 минут назад

      три очка есть, вымучили.

      3
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      Рейтинг: +4456

      Persona_non_Grata > Иван_Невский 10 минут назад

      Игра не на очки, а на вылет )))

      3
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      Рейтинг: +24

      Babon01 14 минут назад

      Фууу выдохнуть! Всех с победой! Федотова все небось вспоминают про игру спартака. Веселая команда. Они не могут без валидола.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +922

      Порванный хрюкан > Babon01 2 минуты назад

      Не надо бромантан с валидолом путать. Уже бы и тупой запомнил

      1
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      Рейтинг: +11

      VOLZOK 16 минут назад

      Ну реально мммоглии, но получилось как всегда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Алексей 199 17 минут назад

      Два вопроса по игре, что делал на поле Джано 60 минут и где был Понсе 45 минут второго тайма?
      С победой нас краснобелые братья

      4
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      Рейтинг: +1229

      zabvo9406 > Алексей 199 13 минут назад

      Жано наверно санкции объявил, а Понсе это второй Роша!!!!

      1
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