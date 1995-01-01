Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» в гостях переиграл «Тун» со счетом 3:2.

Москвичи к перерыву вели в два мяча, однако швейцарцы в начале второго тайма сумели отыграться. Впрочем, последнее слово было за российской командой – на 73-й минуте отличился Зелимхан Бакаев, оформивший дубль. Также гол забил форвард Эсекьель Понсе. А вот другой новичок «Спартака» Андре Шюррле свой шанс упустил – на 65-й минуте он не реализовал пенальти.

Ответная встреча состоится 15 августа в Москве.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

Тун (Швейцария) – Спартак (Москва, Россия) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Понсе, 21; 0:2 – Бакаев, 29; 1:2 – Хефти, 52; 2:2 – Рапп, 59; 2:3 – Бакаев, 73.

«Тун»: Февр, Глярнер, Жосс (Саланович, 77), Гельми, Хефти, Кастроман, Штилльхарт, Хавенар, Родригес, Рапп, Манси (Тозетти, 46).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Рассказов, Гулиев, Бакаев (Мельгарехо, 87), Зобнин, Мирзов (Ташаев, 72), Ананидзе (Шюррле, 60), Понсе.

Предупреждения: Штилльхарт, 8; Хавенар, 50 – Максименко, 58; Жиго, 90+3.