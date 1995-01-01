Шюррле не реализовал пенальти в матче с «Туном»

«Спартак» играет с «Туном» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

На 65-й минуте вингер московской команды Андре Шюррле не реализовал пенальти. Удар немца отразил вратарь Гийом Февр.

Для 28-летнего футболиста это второй матч в составе «Спартака».