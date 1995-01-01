Шюррле не реализовал пенальти в матче с «Туном»

Что ещё раз подтверждает тезис о том,что в свинарник,кроме дерьма,не едет никто,удивительно что попал по мячу хотя бы
«Спартак» играет с «Туном» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
На 65-й минуте вингер московской команды Андре Шюррле не реализовал пенальти. Удар немца отразил вратарь Гийом Февр.
Для 28-летнего футболиста это второй матч в составе «Спартака».
- «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
- Зарплата игрока составит 3 миллиона за сезон.