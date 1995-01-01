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    Шюррле не реализовал пенальти в матче с «Туном»

    «Спартак» играет с «Туном» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    На 65-й минуте вингер московской команды Андре Шюррле не реализовал пенальти. Удар немца отразил вратарь Гийом Февр.

    Для 28-летнего футболиста это второй матч в составе «Спартака».

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один год с правом выкупа за 8 миллионов евро.
    • Зарплата игрока составит 3 миллиона за сезон.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -319

      DonBaton 6 минут назад

      Что ещё раз подтверждает тезис о том,что в свинарник,кроме дерьма,не едет никто,удивительно что попал по мячу хотя бы

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      Рейтинг: +18619

      oyabun 23 минуты назад

      Шюррле нормально в общем то пробил. Вратарь просто угадал, повезло. Такое бывает. Главное что немец нормально вписался в команду, очень полезен. И это при том что он еще не в форме.

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      Рейтинг: +1370

      erma 54 минуты назад

      Да он то, кстати, в порядке - как показала дальнейшая игра. А вот Спартак в целом пока еще не команда.
      "Позабыв про прелесть лета,
      Бросив всё на произвол,
      Сели мы смотреть на этот,
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