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    Лига Европы. «Спартак» еще раз обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд

    В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» дома одержал волевую победу над «Туном» со счетом 2:1.

    Хозяева поля пропустили первыми – на 7-й минуте отличился Стефан Гларнер. Однако во втором тайме московская команда дважды забила и выиграла. Голы в свой актив записали Эсекьель Понсе и Андре Шюррле.

    В первом матче «Спартак» также одолел «Тун», поэтому по сумме двух встреч прошел в следующий раунд турнира.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Спартак (Москва, Россия) – Тун (Швейцария) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гларнер, 7; 1:1 – Понсе, 52; 2:1 – Шюррле, 58.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Шюррле (Джано, 88), Мирзов (Мельгарехо, 70), Бакаев (Мелкадзе, 77), Понсе.

    «Тун»: Февр, Хавенаар, Гларнер, Суттер (Саланович, 79), Йосс (Мунси, 71), Каблан, Фаткич (Гельми, 63), Штилльхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

    Предупреждения: Гулиев, 47 – Хавенаар, 52; Каблан, 89.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии149
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    • ...
      Рейтинг: +73226

      zigbert 8 секунд назад

      С победой КБ!!! Хорошо что во втором тайме поняли что надо играть. Возможно много сил отнял матч с Ахматом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      Toomans 7 минут назад

      Шюррле, все-таки, хорош. Тащит. Хорошая покупка. Жаль, что наравне с ним героем матча можно считать Максименко. С Брагой будет сложно. Удачи пройти в группу!

      0
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      Рейтинг: +952

      B.G. 11 минут назад

      с победой нас, и кто за нас болел!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Burtaze 19 минут назад

      брага будет рыдать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV > Burtaze 6 минут назад

      от смеха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1245

      Антон bx14e 21 минуту назад

      Крыховяк,Шуррле..пожалуй все.
      А так хочется в Чемпионате думающих игроков..
      Яя Туре например,Балотелли,Вальбуэна..Да хотя бы Думбию с Хондой)

      2
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      Рейтинг: +2917

      BarStep 26 минут назад

      Тун не Тун, очки в копилку бросили - молодцы! Шюррле классное приобретение! Но если не сделаете Брагу - не прощу, удачи вам в этом противостоянии...

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      Рейтинг: +3853

      filosof sparty > BarStep 12 минут назад

      С такой игрой пройти Брагу нереально

      0
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      Рейтинг: +1340

      Александ1982 28 минут назад

      защита полный писец просто, с ЦСКА будут проблемы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2618

      arzamas 29 минут назад

      Сейчас Спартачок отскочил. Ждем следующих поединков.

      1
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      Рейтинг: -4059

      Январь 59 > arzamas 23 минуты назад

      Прикольно!!!! Спартак победил и дома и на выезде. Причём по ходу игры ни разу не проигрывал, даже сегодня при счёте 0:1 общий счёт был 3:3 в пользу Спартака. И как понимать , :"Спартак отскочил"

      5
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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV > Январь 59 5 минут назад

      чел тебя минусят с утра до вечера причем спартаковская секта а ты впрягаешься, для тебя не должно быть кого-то кроме родного клуба, лучше бы встретил настоящих героев в аэропорту вчера

      0
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      Рейтинг: -65

      Я - легенда 31 минуту назад

      Кстати, не все, наверно, заметили. До второго сегодняшнего тайма у Спартака была чисто "краснодарская" система. Краснодар проиграл европейскому топ-клубу 0:1 дома и вырвал у него победу 3:2 в гостях. Вот и Спартак вырвал у европейского "топа" победу 3:2 в гостях и мужественно проигрывал дома 0:1. Однако после первого гола Спартака "краснодарская" система сломалась ))))

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      Рейтинг: -36

      Вальдемар IV > Я - легенда 4 минуты назад

      пожалуйста, продай пару чеков

      0
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      Рейтинг: +4603

      Старикан 34 минуты назад

      Ну что сказать? Это же Спартак! Главное держать болельщиков в напряжении, чтобы не расслаблялись....все равно всех КБ с победой!

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