Лига Европы. «Спартак» еще раз обыграл «Тун» и прошел в следующий раунд

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» дома одержал волевую победу над «Туном» со счетом 2:1.

Хозяева поля пропустили первыми – на 7-й минуте отличился Стефан Гларнер. Однако во втором тайме московская команда дважды забила и выиграла. Голы в свой актив записали Эсекьель Понсе и Андре Шюррле.

В первом матче «Спартак» также одолел «Тун», поэтому по сумме двух встреч прошел в следующий раунд турнира.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Спартак (Москва, Россия) – Тун (Швейцария) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гларнер, 7; 1:1 – Понсе, 52; 2:1 – Шюррле, 58.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Шюррле (Джано, 88), Мирзов (Мельгарехо, 70), Бакаев (Мелкадзе, 77), Понсе.

«Тун»: Февр, Хавенаар, Гларнер, Суттер (Саланович, 79), Йосс (Мунси, 71), Каблан, Фаткич (Гельми, 63), Штилльхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

Предупреждения: Гулиев, 47 – Хавенаар, 52; Каблан, 89.