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    Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сегодня без пиджака»

    Большое количество болельщиков «Спартака» встретило команду и главного тренера красно-белых Олега Кононова перед ответным матчем с «Туном» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

    Один из фанатов крикнул Кононову фразу «сегодня без пиджака», передает «Спорт-Экспресс».

    В конце июля группа болельщиков «Спартака» скандировала кричалку «Сними пиджак. Шалимов прав» в адрес Кононова во время матча третьего тура РПЛ с «Тамбовом» (0:2).

    • «Спартак» сыграет с «Туном» на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:45 по московскому времени.
    • В первом матче, который прошел в Швейцарии, московская команда победила со счетом 3:2.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1400

      erma 4 секунды назад

      Пиджак? Не знаю... Судя по сегодняшней игре Спартака, человек, похоже, без головы.

      0
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      Рейтинг: +1400

      Kollljan 51 секунду назад

      Похоже, во втором тайме Тун дожмёт Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1507

      ribavadim 1 минуту назад

      Зачем включать "ВалидолЪ" сразу-же в первом тайме. Можно было-бы и поиграть дома,желательно хорошо,но нет... Ой-ё-ёй-ё-ёй-ё-ёй?!! Что-же будет во втором...???
      Ну как тут жить без мата?

      0
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      Рейтинг: +97

      seth343 1 минуту назад

      в простых ситуациях пас не могут точный дать. УЖАС!

      1
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      Рейтинг: +2930

      polt 4 минуты назад

      Тююююююю...Спартак выглядит ну очень ******...Пиджак, не пиджак, в Спартаке играет похоже один Шурляк

      1
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      Рейтинг: +2930

      polt > polt 2 минуты назад

      Пардон... Шюррляк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3573

      sochi-2013 5 минут назад

      Хотел "по Кононову пройтись", но если тренер и виноват, то только тот, что был у игроков в ДЮСШ. Дворовый уровень !

      0
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      Рейтинг: +7086

      alex1951 6 минут назад

      Истинные болелы Спартака ,это адекватные люди....А есть е.....банашки....которым сам футбол пох!
      От них одни неприятности..и это еще мягко выражаясь.
      И зачем вам футбол ,придурки?
      Болеть буду за Спартак,тк у меня товарищ ,,zigbert,, очень за него....

      1
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      Рейтинг: +277

      evgevg13 7 минут назад

      Первый тайм закончился. Унылое зрелище...

      1
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      Рейтинг: +3938

      3a zenit 8 минут назад

      унылое говно,а не первый тайм

      0
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      Рейтинг: +13

      Из Твери Леха 37 минут назад

      Давайте, Тун! Еще 1 мяч и шарфопад пойдет.

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