Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сегодня без пиджака»

Пиджак? Не знаю... Судя по сегодняшней игре Спартака, человек, похоже, без головы.
Большое количество болельщиков «Спартака» встретило команду и главного тренера красно-белых Олега Кононова перед ответным матчем с «Туном» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.
Один из фанатов крикнул Кононову фразу «сегодня без пиджака», передает «Спорт-Экспресс».
В конце июля группа болельщиков «Спартака» скандировала кричалку «Сними пиджак. Шалимов прав» в адрес Кононова во время матча третьего тура РПЛ с «Тамбовом» (0:2).
- «Спартак» сыграет с «Туном» на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:45 по московскому времени.
- В первом матче, который прошел в Швейцарии, московская команда победила со счетом 3:2.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.