Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сегодня без пиджака»

Большое количество болельщиков «Спартака» встретило команду и главного тренера красно-белых Олега Кононова перед ответным матчем с «Туном» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Один из фанатов крикнул Кононову фразу «сегодня без пиджака», передает «Спорт-Экспресс».

В конце июля группа болельщиков «Спартака» скандировала кричалку «Сними пиджак. Шалимов прав» в адрес Кононова во время матча третьего тура РПЛ с «Тамбовом» (0:2).