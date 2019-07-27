Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сними пиджак. Шалимов прав»

Группа болельщиков «Спартака» проскандировала кричалку в адрес главного тренера команды Олега Кононова во время матча третьего тура РПЛ с «Тамбовом».

«Сними пиджак. Шалимов прав», – пропели несколько раз фанаты.

Ранее Кононов высказался о бывшем полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове, чью могилу в честь его 60-летия посетил вместе с игроками москвичей. После этого экс-футболист красно-белых Игорь Шалимов в инстаграме раскритиковал Кононова за его слова, назвав тренера москвичей дебилом.

Позже Шалимов удалил свой пост из социальной сети.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» – «Спартак».