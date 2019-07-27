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    Фанаты «Спартака» – Кононову: «Сними пиджак. Шалимов прав»

    Группа болельщиков «Спартака» проскандировала кричалку в адрес главного тренера команды Олега Кононова во время матча третьего тура РПЛ с «Тамбовом».

    «Сними пиджак. Шалимов прав», – пропели несколько раз фанаты.

    Ранее Кононов высказался о бывшем полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове, чью могилу в честь его 60-летия посетил вместе с игроками москвичей. После этого экс-футболист красно-белых Игорь Шалимов в инстаграме раскритиковал Кононова за его слова, назвав тренера москвичей дебилом.

    Позже Шалимов удалил свой пост из социальной сети.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» – «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1431

      ухоженный крокодил 8 минут назад

      Если бы не судьи, то 3 игры и дырка от бубликов в графе Очки.

      0
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      Рейтинг: +1413

      Д Альбертини 10 минут назад

      Пора на выход пиджак, с карманами))) вообще нет никакой командной игры... Играют каждый сам за себя.. Что за футбол ставит этот тренер, вообще загадка!!! Вся предсезонка, Турнир матч премьер, товарищеские матчи, первые три игры сезона, и.... И нихояшеньки вообще

      1
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      Рейтинг: +875

      Томик 10 минут назад

      Смотреть на такой футбол нет никакого желания. Кононов, забирай Жано и полем, полем...

      3
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      Рейтинг: +4086

      GoldPlayFIFARus9 20 минут назад

      Как он снимет пиджак, если на нём его нет?
      Л - Логика - умри

      0
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      Рейтинг: +534

      Порванный хрюкан > GoldPlayFIFARus9 10 минут назад

      Где логика, а где эти агрессивные зверьки

      0
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      Рейтинг: +1431

      ухоженный крокодил 28 минут назад

      Фанаты Спартака, закройте рот, это вам вся страна говорит, что не день, то скандал.

      1
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      Рейтинг: +1743

      shurik45 > ухоженный крокодил 22 минуты назад

      Да они просто очевидного не хотят признавать.))

      1
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      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV 29 минут назад

      пусть берут себе жибера потом еще сильнее натворит дел в и так слабой команде

      0
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      Рейтинг: +2010

      Evgeni1952 38 минут назад

      Продавать нужно не Мельгарехо, а пиджака и цорна и как можно быстрее.

      2
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      Рейтинг: +874

      Дедуктор 44 минуты назад

      Кононов заметно изменил игру Спартака. Тактика времен пребывания "пиджака" в Краснодаре. Затяжная **...ня с мячом с откровенным желанием пасануть назад. Если Тамбову хватит "физики" на весь матч, быть битой бригаде московской. Кстати, где Адриано? На поле его не видно. Беспрерывно ошибающиеся Фернандо с Зобниным заметны. А Адриано, в натуре, нема. Впечатление двойственное: то ли нынешний Спартак это команда дебилов, то ли в наглую "пиджака" сливают. Вроде, и Иуды в команде уже нет. Но гниль осталась.

      2
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      Рейтинг: +3504

      sochi-2013 45 минут назад

      Хрюканье какое-то, как разобрали, о чем оно?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +20014

      gol_kak_sokol 51 минуту назад

      Шалимов не прав. Но Кононов не уровень Спартака и позорит команду вместе с идиотом Цорном. Продавать надо не Мельгарехо, а Рассказаова, покупать не протухшую немчуру, а хорошего защитника. Гнать Гулиева, смотреть тошно

      6
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      Рейтинг: +915

      B.G. > gol_kak_sokol 36 минут назад

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