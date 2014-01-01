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    Шалимов удалил из инстаграма пост, в котором назвал Кононова дебилом

    Бывший полузащитник «Спартака» и экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов удалил из своего инстаграма пост с оскорблением в адрес главного тренера московского клуба Олега Кононова.

    В четверг, 25 июля, Кононов вместе с футболистами красно-белых посетил могилу бывшего игрока «Спартака» Федора Черенкова в день его юбилея.

    Специалист выступил с речью, сказав: «Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Фeдора с его 60-летием».

    Шалимов жестко раскритиковал эту фразу, назвав Кононова дебилом. Сегодня он удалил свой пост из социальной сети.

    Источник: Инстаграм Игоря Шалимова

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