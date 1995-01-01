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    Шалимов – о Кононове: «Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал Олега Кононова, возглавляющего ныне «Спартак».

    Шалимов остался недоволен высказываниями Кононова о бывшем игроке «Спартака» Федоре Черенкове.

    «Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Фeдора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект. Таких игроков – единицы. В мире, наверное, недооценивали Фeдора. Я считаю, что он был такой же звездой, как Кройф и Платини. Мы должны говорить об этом, чтобы о Черенкове знали во всeм мире», – сказал Кононов.

    «Конечно мощно поздравить Черенкова с днeм рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом?!!! Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения. Поэтому и дебил. «Спартаку» успеха», – написал Шалимов в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Игоря Шалимова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1102

      алдан2014 32 минуты назад

      Шалимов завидует пиджаку,сам порулить хочет.По мне так оба бестолковые коучи

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