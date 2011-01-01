Турниры:
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
|36 тур
|3 августа, понедельник
|21:30
|Цюрих
|3:3
|Тун
|35 тур
|31 июля, пятница
|21:30
|Тун
|0:0
|Базель
|34 тур
|25 июля, суббота
|19:15
|Сьон
|1:1
|Тун
|33 тур
|22 июля, среда
|19:15
|Тун
|5:1
|Серветт
|32 тур
|19 июля, воскресенье
|17:00
|Тун
|2:1
|Санкт-Галлен
|31 тур
|15 июля, среда
|21:30
|Лугано
|1:1
|Тун
|30 тур
|12 июля, воскресенье
|17:00
|Тун
|3:0
|Ксамакс
|29 тур
|8 июля, среда
|19:15
|Янг Бойз
|4:0
|Тун
|28 тур
|5 июля, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|3:0
|Тун
|27 тур
|1 июля, среда
|21:30
|Тун
|3:2
|Цюрих
|26 тур
|28 июня, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|3:2
|Тун
|25 тур
|23 июня, вторник
|21:30
|Тун
|1:0
|Янг Бойз
|24 тур
|20 июня, суббота
|19:15
|Ксамакс
|2:1
|Тун
|23 тур
|22 февраля, суббота
|21:00
|Тун
|1:1
|Люцерн
|22 тур
|15 февраля, суббота
|21:00
|Базель
|0:1
|Тун
|21 тур
|9 февраля, воскресенье
|18:00
|Тун
|3:2
|Лугано
|20 тур
|2 февраля, воскресенье
|18:00
|Серветт
|2:0
|Тун
|19 тур
|26 января, воскресенье
|18:00
|Тун
|2:1
|Сьон
|18 тур
|14 декабря, суббота
|21:00
|Серветт
|2:1
|Тун
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:4
|Санкт-Галлен
|16 тур
|30 ноября, суббота
|21:00
|Сьон
|2:1
|Тун
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|18:00
|Тун
|0:3
|Лугано
|14 тур
|9 ноября, суббота
|21:00
|Ксамакс
|2:3
|Тун
|13 тур
|2 ноября, суббота
|21:00
|Тун
|0:1
|Цюрих
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Тун
|11 тур
|19 октября, суббота
|20:00
|Базель
|3:1
|Тун
|10 тур
|5 октября, суббота
|20:00
|Тун
|0:2
|Люцерн
|9 тур
|28 сентября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|4:0
|Тун
|8 тур
|25 сентября, среда
|21:00
|Тун
|1:1
|Янг Бойз
|7 тур
|22 сентября, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|2:0
|Тун
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Тун
|0:1
|Сьон
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|17:00
|Тун
|0:4
|Серветт
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|0:2
|Тун
|3 тур
|3 августа, суббота
|20:00
|Тун
|2:3
|Базель
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:0
|Тун
|1 тур
|20 июля, суббота
|20:00
|Тун
|2:2
|Ксамакс