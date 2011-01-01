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    Тун - результаты

    Город Тун
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт http://www.fcthun.ch/index.php?id=1&L=0
    Стадион Арена Тун
    Тренер Джефф Сайбене
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2019/2020)
    36 тур
    		3 августа, понедельник 21:30 Цюрих 3:3 Тун
    35 тур
    		31 июля, пятница 21:30 Тун 0:0 Базель
    34 тур
    		25 июля, суббота 19:15 Сьон 1:1 Тун
    33 тур
    		22 июля, среда 19:15 Тун 5:1 Серветт
    32 тур
    		19 июля, воскресенье 17:00 Тун 2:1 Санкт-Галлен
    31 тур
    		15 июля, среда 21:30 Лугано 1:1 Тун
    30 тур
    		12 июля, воскресенье 17:00 Тун 3:0 Ксамакс
    29 тур
    		8 июля, среда 19:15 Янг Бойз 4:0 Тун
    28 тур
    		5 июля, воскресенье 17:00 Люцерн 3:0 Тун
    27 тур
    		1 июля, среда 21:30 Тун 3:2 Цюрих
    26 тур
    		28 июня, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 3:2 Тун
    25 тур
    		23 июня, вторник 21:30 Тун 1:0 Янг Бойз
    24 тур
    		20 июня, суббота 19:15 Ксамакс 2:1 Тун
    23 тур
    		22 февраля, суббота 21:00 Тун 1:1 Люцерн
    22 тур
    		15 февраля, суббота 21:00 Базель 0:1 Тун
    21 тур
    		9 февраля, воскресенье 18:00 Тун 3:2 Лугано
    20 тур
    		2 февраля, воскресенье 18:00 Серветт 2:0 Тун
    19 тур
    		26 января, воскресенье 18:00 Тун 2:1 Сьон
    18 тур
    		14 декабря, суббота 21:00 Серветт 2:1 Тун
    17 тур
    		8 декабря, воскресенье 18:00 Тун 1:4 Санкт-Галлен
    16 тур
    		30 ноября, суббота 21:00 Сьон 2:1 Тун
    15 тур
    		24 ноября, воскресенье 18:00 Тун 0:3 Лугано
    14 тур
    		9 ноября, суббота 21:00 Ксамакс 2:3 Тун
    13 тур
    		2 ноября, суббота 21:00 Тун 0:1 Цюрих
    12 тур
    		27 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Тун
    11 тур
    		19 октября, суббота 20:00 Базель 3:1 Тун
    10 тур
    		5 октября, суббота 20:00 Тун 0:2 Люцерн
    9 тур
    		28 сентября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 4:0 Тун
    8 тур
    		25 сентября, среда 21:00 Тун 1:1 Янг Бойз
    7 тур
    		22 сентября, воскресенье 17:00 Цюрих 2:0 Тун
    6 тур
    		1 сентября, воскресенье 17:00 Тун 0:1 Сьон
    5 тур
    		25 августа, воскресенье 17:00 Тун 0:4 Серветт
    4 тур
    		11 августа, воскресенье 17:00 Люцерн 0:2 Тун
    3 тур
    		3 августа, суббота 20:00 Тун 2:3 Базель
    2 тур
    		28 июля, воскресенье 17:00 Лугано 0:0 Тун
    1 тур
    		20 июля, суббота 20:00 Тун 2:2 Ксамакс
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