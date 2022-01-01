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Швейцария. Суперлига
Команды
Тун
Состав
€ 12,90 млн
Тун - состав команды
Тун
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Арена Тун
Сайт:
http://www.fcthun.ch/
Тренер:
Джан-Лука Привителли
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Штеффен Никлас
Вра
25
€ 2.5 млн
19
Бамерт Жан
Защ
28
€ 1 млн
5
Бюрги Николас
Защ
31
€ 0.8 млн
37
Далер Люсьен
Защ
25
€ 0.5 млн
23
Бюрки Марко
Защ
33
€ 0.15 млн
2
Olivier Mambwa
Защ
-
14
Кяйт Маттиас
Пол
28
€ 1.5 млн
47
Фехр Фабио
Пол
26
€ 1.5 млн
70
Райхмут Нильс
Пол
24
€ 1 млн
16
Рот Джастин
Пол
26
€ 0.7 млн
30
Майер Нико
Пол
26
€ 0.4 млн
13
Зоукит Нассим
Пол
25
€ 0.4 млн
15
Кристал Патрик
Пол
18
€ 0.2 млн
20
Noah Rupp
Пол
-
18
Tom Strannegård
Пол
-
18
Ибайи Кристофер
Нап
31
€ 0.8 млн
9
Дурсун Фуркан
Нап
21
€ 0.5 млн
96
Лабе Брайтон
Нап
30
€ 0.5 млн
33
Гутбуб Марк
Нап
23
€ 0.25 млн
11
Стюарт Лейтон
Нап
24
€ 0.2 млн
20
Riccardo Braschi
Нап
-
26
Noah Christoffersson
Нап
-
25
Tim Spycher
Нап
-
1
Nino Ziswiler
Нап
-
17
Ashvin Balaruban
Нап
-
8
Vasilije Janjicic
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 11
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