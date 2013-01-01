УЕФА за день до матча заменил бригаду арбитров на «Спартак» – «Тун»

Судейский орган УЕФА произвел замену бригады арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». Изначально встречу в поле должен был обслуживать швед Боян Панджич.

Теперь же стало известно, что игру рассудит сербская бригада во главе со Срджаном Йовановичем. Ассистенты – Урош Стойкович и Милан Михайлович.