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    УЕФА за день до матча заменил бригаду арбитров на «Спартак» – «Тун»

    Судейский орган УЕФА произвел замену бригады арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». Изначально встречу в поле должен был обслуживать швед Боян Панджич.

    Теперь же стало известно, что игру рассудит сербская бригада во главе со Срджаном Йовановичем. Ассистенты – Урош Стойкович и Милан Михайлович.

    • Встреча состоится завтра, 15 августа.
    • Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.
    • «Тун» в чемпионате Швейцарии идет четвертым.

    Источник: УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +504

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Удачи мясным, громи нейтралов!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3094

      Yev 30 минут назад

      Иногда свои, чтобы никто и не подомал, что они свои, ведут себя хуже чужих. Надеюсь что это не про данный случай. А не помню кто, но судья первого матча симпатизировал нашим.
      Спартаку уверенной победы!!!

      2
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      Рейтинг: +778

      Genz 53 минуты назад

      Сербы свои

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