УЕФА за день до матча заменил бригаду арбитров на «Спартак» – «Тун»

Удачи мясным, громи нейтралов!
Судейский орган УЕФА произвел замену бригады арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». Изначально встречу в поле должен был обслуживать швед Боян Панджич.
Теперь же стало известно, что игру рассудит сербская бригада во главе со Срджаном Йовановичем. Ассистенты – Урош Стойкович и Милан Михайлович.
- Встреча состоится завтра, 15 августа.
- Первый матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.
- «Тун» в чемпионате Швейцарии идет четвертым.