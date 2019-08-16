Шюррле – после победы над «Туном: «В следующем раунде. Спасибо за вчерашнюю поддержку»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил болельщиков за поддержку после выхода в раунд плей-офф Лиги Европы.

В четверг москвичи в ответном матче третьей квалификации турнира обыграли «Тун» (2:1, первая игра – 3:1). Теперь они встретятся с португальской «Брагой».

«В следующем раунде. Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку.

Готовимся к большому дерби в понедельник», – написал немец в инстаграме.

Матчи «Спартака» с «Брагой» пройдут 22-го и 29 августа.

В понедельник, 19 августа, красно-белые примут ЦСКА в шестом туре РПЛ.