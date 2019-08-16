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    Шюррле – после победы над «Туном: «В следующем раунде. Спасибо за вчерашнюю поддержку»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил болельщиков за поддержку после выхода в раунд плей-офф Лиги Европы.

    В четверг москвичи в ответном матче третьей квалификации турнира обыграли «Тун» (2:1, первая игра – 3:1). Теперь они встретятся с португальской «Брагой».

    «В следующем раунде. Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку.

    Готовимся к большому дерби в понедельник», – написал немец в инстаграме.

    • Матчи «Спартака» с «Брагой» пройдут 22-го и 29 августа.
    • В понедельник, 19 августа, красно-белые примут ЦСКА в шестом туре РПЛ.

    text

    Публикация от text (@andreschuerrle)

    Источник: Инстаграм Андре Шюррле

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +947

      GermanVo 1 час назад

      Спасибо ТЕБЕ, Андрюха. Главное, чтоб травм не было.

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