Директор «Туна»: «У «Спартака» больше возможностей и сильных игроков, но на поле я не почувствовал большой разницы»

Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер заявил, что не почувствовал большой разницы между своей командой и «Спартаком» во время матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. При этом он подчеркнул, что москвичи располагают большим количеством хороших игроков, бюджетом и возможностями.

В первой игре в гостях «Спартак» обыграл «Тун» со счетом 3:2, дома москвичи также оказались сильнее – 2:1.

«Больше всего мне запомнилось то, что окружало матч – атмосфера на стадионе и то, как «Спартак» принял нас. В таких моментах чувствовалась разница между двумя клубами. У «Спартака» больше бюджет, больше возможностей и сильных игроков. Это клуб с богатой историей, традициями и большим количеством титулов. Это впечатлило нас, но на поле я не почувствовал большой разницы.

Мы провели хороший матч, здорово начали игру, забив мяч. Конечно, когда «Спартак» сравнивал счет, с нашей стороны это было подарком. Нам не повезло, это было тяжело принять. В любом случае, мы бились до самого конца и пытались забить еще один гол, чтобы вернуть интригу, но даже этого было недостаточно.

Конечно, потенциал «Спартака» выше, особенно с точки зрения индивидуальных качеств. Но как для команды, думаю, что для нас победа не было чем-то невозможным. Мы видели это в обеих встречах, но, к сожалению, пропустили слишком много. Соперник воспользовался своими шансами, в итоге это и сделало разницу», – сказал Гербер.