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    Директор «Туна»: «У «Спартака» больше возможностей и сильных игроков, но на поле я не почувствовал большой разницы»

    Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер заявил, что не почувствовал большой разницы между своей командой и «Спартаком» во время матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. При этом он подчеркнул, что москвичи располагают большим количеством хороших игроков, бюджетом и возможностями.

    В первой игре в гостях «Спартак» обыграл «Тун» со счетом 3:2, дома москвичи также оказались сильнее – 2:1.

    «Больше всего мне запомнилось то, что окружало матч – атмосфера на стадионе и то, как «Спартак» принял нас. В таких моментах чувствовалась разница между двумя клубами. У «Спартака» больше бюджет, больше возможностей и сильных игроков. Это клуб с богатой историей, традициями и большим количеством титулов. Это впечатлило нас, но на поле я не почувствовал большой разницы.

    Мы провели хороший матч, здорово начали игру, забив мяч. Конечно, когда «Спартак» сравнивал счет, с нашей стороны это было подарком. Нам не повезло, это было тяжело принять. В любом случае, мы бились до самого конца и пытались забить еще один гол, чтобы вернуть интригу, но даже этого было недостаточно.

    Конечно, потенциал «Спартака» выше, особенно с точки зрения индивидуальных качеств. Но как для команды, думаю, что для нас победа не было чем-то невозможным. Мы видели это в обеих встречах, но, к сожалению, пропустили слишком много. Соперник воспользовался своими шансами, в итоге это и сделало разницу», – сказал Гербер.

    • В раунде плей-офф ЛЕ «Спартак» встретится с «Брагой».
    • Первый матч состоится 22 августа в Португалии, ответный – 29 числа.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8232

      vka1970 1 минуту назад

      К сожалению мы пока не блещем, но уровень наших игроков не позволил Туну пойти дальше.Теперь бы из приличный игроков создать бы команду, но Пиджак на это по моему категорически не способен.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Ден 781 3 минуты назад

      Разница на табло

      1
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    • ...
      Рейтинг: -495

      DonBaton 15 минут назад

      Все верно сказал-игра была равна-Играл швейцарский Тун с куском говна

      0
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      Рейтинг: +8155

      Диктор 38 минут назад

      Пустобрех после игры можно и очернить соперника.Но счет есть счет.И в этом вся суть.

      0
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      Рейтинг: +365

      Chingis17rus 51 минуту назад

      Игра была равна

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3357

      Zubo 52 минуты назад

      У нас есть поговорка: "После драки кулаками не машут", а разница на табло

      1
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      Рейтинг: +582

      GSmall 1 час назад

      Аел тоже)

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