Директор «Туна»: «У «Спартака» больше возможностей и сильных игроков, но на поле я не почувствовал большой разницы»

К сожалению мы пока не блещем, но уровень наших игроков не позволил Туну пойти дальше.Теперь бы из приличный игроков создать бы команду, но Пиджак на это по моему категорически не способен.
Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер заявил, что не почувствовал большой разницы между своей командой и «Спартаком» во время матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. При этом он подчеркнул, что москвичи располагают большим количеством хороших игроков, бюджетом и возможностями.
В первой игре в гостях «Спартак» обыграл «Тун» со счетом 3:2, дома москвичи также оказались сильнее – 2:1.
«Больше всего мне запомнилось то, что окружало матч – атмосфера на стадионе и то, как «Спартак» принял нас. В таких моментах чувствовалась разница между двумя клубами. У «Спартака» больше бюджет, больше возможностей и сильных игроков. Это клуб с богатой историей, традициями и большим количеством титулов. Это впечатлило нас, но на поле я не почувствовал большой разницы.
Мы провели хороший матч, здорово начали игру, забив мяч. Конечно, когда «Спартак» сравнивал счет, с нашей стороны это было подарком. Нам не повезло, это было тяжело принять. В любом случае, мы бились до самого конца и пытались забить еще один гол, чтобы вернуть интригу, но даже этого было недостаточно.
Конечно, потенциал «Спартака» выше, особенно с точки зрения индивидуальных качеств. Но как для команды, думаю, что для нас победа не было чем-то невозможным. Мы видели это в обеих встречах, но, к сожалению, пропустили слишком много. Соперник воспользовался своими шансами, в итоге это и сделало разницу», – сказал Гербер.
- В раунде плей-офф ЛЕ «Спартак» встретится с «Брагой».
- Первый матч состоится 22 августа в Португалии, ответный – 29 числа.