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    Кононов – о матче с «Туном»: «В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

    «Нас ждeт очень важный, определяющий матч, команда серьeзно готовится к этой игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат.

    Когда я первый раз говорил о том, что швейцарский футбол достаточно сильный, многие не так отнеслись к тому, что я сказал. Швейцарский футбол действительно силeн. Об этом говорит качество игроков, то, как команды играют – в быстрый, агрессивный футбол.

    Мой настрой, как и у команды, будет соответствующим. Для победы нам надо смотреть на себя и иметь максимальную самоотдачу, а также пользоваться качествами отдельных игроков и всей команды», – сказал Кононов.

    • Матч «Спартак» – «Тун» состоится сегодня в 19:45 по московскому времени.
    • В первой игре московская команда победила со счетом 3:2.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3158

      Добрый Бобер 21 минуту назад

      Я надеюсь, что подробно изучен вопрос как счёт 0:2 превратился в 2:2 и приняты все меры к не повторению ситуации.

      0
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      Рейтинг: +2952

      momwig_ 29 минут назад

      А я даже не знаю, чего хочу... С одной стороны я хочу, чтобы Кононова поперли. С другой - его вряд ли попрут даже если проиграем, так что пусть уж лучше выигрывают. Ну или так - уныло слить 0-1 и пройти дальше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5688

      piligrim1986 48 минут назад

      главное -не проиграть. все.

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