Кононов – о матче с «Туном»: «В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат»

Я надеюсь, что подробно изучен вопрос как счёт 0:2 превратился в 2:2 и приняты все меры к не повторению ситуации.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
«Нас ждeт очень важный, определяющий матч, команда серьeзно готовится к этой игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат.
Когда я первый раз говорил о том, что швейцарский футбол достаточно сильный, многие не так отнеслись к тому, что я сказал. Швейцарский футбол действительно силeн. Об этом говорит качество игроков, то, как команды играют – в быстрый, агрессивный футбол.
Мой настрой, как и у команды, будет соответствующим. Для победы нам надо смотреть на себя и иметь максимальную самоотдачу, а также пользоваться качествами отдельных игроков и всей команды», – сказал Кононов.
- Матч «Спартак» – «Тун» состоится сегодня в 19:45 по московскому времени.
- В первой игре московская команда победила со счетом 3:2.