Кононов – о матче с «Туном»: «В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

«Нас ждeт очень важный, определяющий матч, команда серьeзно готовится к этой игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым и сделали свой результат.

Когда я первый раз говорил о том, что швейцарский футбол достаточно сильный, многие не так отнеслись к тому, что я сказал. Швейцарский футбол действительно силeн. Об этом говорит качество игроков, то, как команды играют – в быстрый, агрессивный футбол.

Мой настрой, как и у команды, будет соответствующим. Для победы нам надо смотреть на себя и иметь максимальную самоотдачу, а также пользоваться качествами отдельных игроков и всей команды», – сказал Кононов.