Спортивный директор «Туна»: «Выход в следующий раунд все еще возможен»

Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер прокомментировал поражение команды из Швейцарии в матче квалификации Лиги Европы против «Спартака».

«Нужно чудо, но кто знает – выход в следующий раунд все еще возможен. Это мы и видели на поле, возможно все. В воскресенье нас ждет матч чемпионата против «Люцерна». В любом случае, мы смотрим вперед.

Результат не очень хороший для нас, игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить – мы создавали моменты. После домашнего поражения очень тяжело играть против такого соперника, как «Спартак», который выступает в более сильной лиге, чем «Тун».