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    Спортивный директор «Туна»: «Выход в следующий раунд все еще возможен»

    Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер прокомментировал поражение команды из Швейцарии в матче квалификации Лиги Европы против «Спартака».

    «Нужно чудо, но кто знает – выход в следующий раунд все еще возможен. Это мы и видели на поле, возможно все. В воскресенье нас ждет матч чемпионата против «Люцерна». В любом случае, мы смотрим вперед.

    Результат не очень хороший для нас, игра была лучше. Мы слишком легко пропустили два мяча, для нас было непросто принять это. С другой стороны, у нас были моменты для того, чтобы забить – мы создавали моменты. После домашнего поражения очень тяжело играть против такого соперника, как «Спартак», который выступает в более сильной лиге, чем «Тун».

    • «Спартак» обыграл«Тун» со счетом 3:2.
    • Ответная встреча между командами состоится 15 августа.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5600

      piligrim1986 3 минуты назад

      с нашей игрой и не такое возможно))))

      0
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      Рейтинг: -363

      DonBaton 25 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай,Тун,дави убогих

      -4
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      Рейтинг: +2554

      mopecekca > DonBaton 17 минут назад

      Обоссать бы твое е бало

      3
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      Рейтинг: +3415

      nik55 > DonBaton 8 минут назад

      ты про себя?

      0
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      Рейтинг: +10266

      sssrspartak 34 минуты назад

      в москве поле будет другое,может хоть спотыкаться не будем,а то на ровном месте падали!тун мы должны побеждать!иначе дальше делать нечего!!

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