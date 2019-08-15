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    Тренер «Туна»: «Спартак» закономерно идет дальше»

    Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя. Соперник наказал нас. «Спартак» был фаворитом этой пары, и он закономерно идет дальше.

    Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. «Спартаку», конечно, помогли его болельщики.

    Я просил своих игроков нагружать фланги и доставлять мяч в штрафную через фланговую игру. Мы знали, что у нас не будет моментов на 12-13 голов, поэтому было важно реализовывать все возможности.

    Как оценю игру нашего вратаря? Людям свойственно допускать ошибки. Несмотря на неутешительный итог для нас, мы не будем опускать голову», – сказал Шнайдер.

    • «Тун» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
    • В первом матче московская команда также победила.
    • Соперник «Спартака» по раунду плей-офф квалификации ЛЕ определится в паре «Брага»«Брондбю».

    Источник: Sport24

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    15.08.2019 22:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3717

      Владислав Vlad 56 минут назад

      Просто Максименко лучше вашего вратаря сыграл. А так...............
      Забили бы оба выхода 1 на 1 и не накосячил бы вратарь, глядишь и пинджак уже бы сидел без работы...

      0
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      Рейтинг: +8194

      vka1970 1 час назад

      Достойно.
      Говорить про то, что наши игроки(далеко не все конечно) были просто индивидуально сильнее, швейцарец не стал.

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