Тренер «Туна»: «Спартак» закономерно идет дальше»

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы хорошо начали матч, забили, но дальше совершили много ошибок. Мы часто теряли мяч, а на таком уровне этого делать нельзя. Соперник наказал нас. «Спартак» был фаворитом этой пары, и он закономерно идет дальше.

Поле было прекрасное. Хороший стадион, хорошая атмосфера. В Швейцарии всего один или два стадиона такого размаха. «Спартаку», конечно, помогли его болельщики.

Я просил своих игроков нагружать фланги и доставлять мяч в штрафную через фланговую игру. Мы знали, что у нас не будет моментов на 12-13 голов, поэтому было важно реализовывать все возможности.

Как оценю игру нашего вратаря? Людям свойственно допускать ошибки. Несмотря на неутешительный итог для нас, мы не будем опускать голову», – сказал Шнайдер.