Понсе: «Спартак» в матче с «Туном» доказал, что умеет играть и способен делать результат во втором тайме»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу над «Туном» (2:1, первая встреча – 3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и выход команды в раунд плей-офф турнира.

– Результатом доволен. К сожалению, не смогли выйти и начать игру как следует с первого тайма, понадобилось время для раскачки. И тем не менее волевая победа, нельзя не радоваться.

Что касается болельщиков, то сегодня была отличная поддержка. Очень рад и доволен ею.

– У «Спартака» получились два разных по содержанию и по результату тайма. За счет чего это произошло? Какие слова произнес в перерыве Олег Кононов, и что именно повлияло на то, что забили два мяча, пришла эта уверенность и довели дело до победы?

– Тренер сказал очень просто: во втором тайме нужно выходить, играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и выигрывать. Что мы и постарались сделать.

– Насколько, на ваш взгляд, «Спартак» близок по содержанию игры к тому, что хочет видеть Олег Георгиевич, или это пока начало большого пути?

– Команда шаг за шагом идет к тому, что хочет видеть от нас тренер, что мы хотим видеть сами от себя. Мы прекрасно понимаем, зачем мы собрались, какие перед нами стоят задачи. Сегодня мы доказали, что умеем играть и способны делать результат во втором тайме. Волевая победа, и, я считаю, что это только начало пути, все еще впереди.

– Насколько не хватает в Лиге Европы Тиля и Ларссона? В победе над «Ахматом» была огромная заслуга Тиля, Ларссон тоже хорошо сыграл. Насколько плохо, что они не могут помочь в ЛЕ?

– Безусловно, с нашим нынешним графиком нам нужны все футболисты, у нас очень много игр. Два новичка прекрасно показали себя с «Ахматом» и, конечно, их не хватает сейчас на этих этапах Лиги Европы.