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    Понсе: «Спартак» в матче с «Туном» доказал, что умеет играть и способен делать результат во втором тайме»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал победу над «Туном» (2:1, первая встреча – 3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и выход команды в раунд плей-офф турнира.

    – Результатом доволен. К сожалению, не смогли выйти и начать игру как следует с первого тайма, понадобилось время для раскачки. И тем не менее волевая победа, нельзя не радоваться.

    Что касается болельщиков, то сегодня была отличная поддержка. Очень рад и доволен ею.

    – У «Спартака» получились два разных по содержанию и по результату тайма. За счет чего это произошло? Какие слова произнес в перерыве Олег Кононов, и что именно повлияло на то, что забили два мяча, пришла эта уверенность и довели дело до победы?

    – Тренер сказал очень просто: во втором тайме нужно выходить, играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и выигрывать. Что мы и постарались сделать.

    – Насколько, на ваш взгляд, «Спартак» близок по содержанию игры к тому, что хочет видеть Олег Георгиевич, или это пока начало большого пути?

    – Команда шаг за шагом идет к тому, что хочет видеть от нас тренер, что мы хотим видеть сами от себя. Мы прекрасно понимаем, зачем мы собрались, какие перед нами стоят задачи. Сегодня мы доказали, что умеем играть и способны делать результат во втором тайме. Волевая победа, и, я считаю, что это только начало пути, все еще впереди.

    – Насколько не хватает в Лиге Европы Тиля и Ларссона? В победе над «Ахматом» была огромная заслуга Тиля, Ларссон тоже хорошо сыграл. Насколько плохо, что они не могут помочь в ЛЕ?

    – Безусловно, с нашим нынешним графиком нам нужны все футболисты, у нас очень много игр. Два новичка прекрасно показали себя с «Ахматом» и, конечно, их не хватает сейчас на этих этапах Лиги Европы.

    • В раунде плей-офф ЛЕ «Спартак» сыграет с португальской «Брагой». Матчи состоятся 22-го и 29 августа.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1386

      Axe111 18 минут назад

      Не умеет он ИГРАТЬ В ФУТБОЛ

      0
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      Рейтинг: -496

      DonBaton 34 минуты назад

      Они бы ещё против младенцев сыграли и гордились тем,что победили их. Убогие дебилы,спортаГ это не команда,а диагноз с которым всех надо уничтожать

      0
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      Рейтинг: +8225

      vka1970 49 минут назад

      Ну в принципе матч состоит из двух таймов.То что прокатило с Туном, не прокатит с Брагой.Волевая победа это конечно хорошо, но играть надо весь матч, а не только половину его.

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      Рейтинг: +5701

      piligrim1986 1 час назад

      ну как бы не убедительно, особенно вспоминая подарки Жиго

      2
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      Рейтинг: +884

      Борат 1 час назад

      тун показал, что уровень спартака это кубок интертото

      1
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      Рейтинг: +2757

      Yurok161 1 час назад

      Спартак доказал,что для него нет слабых соперников.

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