Кононов – о победе над «Туном»: «Давайте отдадим должное сопернику»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

«Давайте отдадим должное сопернику. Команда хорошая и очень физически и тактически подготовленная. Для нас был первый тайм сложен, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом.

Но мы настраивались на этот матч. Ребята передерживали мяч в первом тайме, но и плотность соперника была высока, мы не успевали комбинировать с флангами. Во втором тайме мы были быстрее и плотнее в единоборствах. Допустили две очень грубые ошибки в центре. Максименко выручил. Будем разбирать», – сказал Кононов.