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    Кононов – о победе над «Туном»: «Давайте отдадим должное сопернику»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».

    «Давайте отдадим должное сопернику. Команда хорошая и очень физически и тактически подготовленная. Для нас был первый тайм сложен, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом.

    Но мы настраивались на этот матч. Ребята передерживали мяч в первом тайме, но и плотность соперника была высока, мы не успевали комбинировать с флангами. Во втором тайме мы были быстрее и плотнее в единоборствах. Допустили две очень грубые ошибки в центре. Максименко выручил. Будем разбирать», – сказал Кононов.

    • «Спартак» победил «Тун» со счетом 2:1.
    • По сумме двух встреч москвичи прошли в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.
    • Следующий соперник «Спартака» определится в паре «Брага»«Брондбю».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3853

      filosof sparty 14 минут назад

      Клоун тупоголовый. Кому отдать должное??? Туну??? Да они НИКАКИЕ!!! Такие же, как ты...

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