Тренер «Туна»: «Мы должны были выигрывать сегодня у «Спартака»

Как будто он про другой матч говорит. Да, периодически Тун играл неплохо. Но до победы там было очень далеко.
Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер высказался после поражения своей команды от «Спартака» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.
Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты «Спартаку».
Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно», – сказал Шнайдер.
- «Спартак» вел к перерыву со счетом 2:0, затем «Тун» отыгрался, но москвичи забили еще один гол.
- Ответная встреча между командами состоится 15 августа.