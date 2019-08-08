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    Тренер «Туна»: «Мы должны были выигрывать сегодня у «Спартака»

    Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер высказался после поражения своей команды от «Спартака» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.

    Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты «Спартаку».

    Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно», – сказал Шнайдер.

    • «Спартак» вел к перерыву со счетом 2:0, затем «Тун» отыгрался, но москвичи забили еще один гол.
    • Ответная встреча между командами состоится 15 августа.

    Источник: ТАСС

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    08.08.2019 23:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1916

      Павелий 20 минут назад

      Как будто он про другой матч говорит. Да, периодически Тун играл неплохо. Но до победы там было очень далеко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Babon01 25 минут назад

      Ждём твоих фанатов на открывашке. Там вы зажжете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Babon01 27 минут назад

      Ахаха Петрович жжжеет!))))) мы должны были выигрывать насмешил. Если бы спартак сыграл более менее организованно в защите счёт был бы 5:0! Просто пока в опорной зоне дыра. Сказочник б....ь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      Борат 27 минут назад

      Не расстраивайся!
      Сочи, ростов и динамо тоже должны были выигрывать у Спартака....

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