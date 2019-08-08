Тренер «Туна»: «Мы должны были выигрывать сегодня у «Спартака»

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер высказался после поражения своей команды от «Спартака» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы должны были выигрывать сегодня. Я думаю, что исход противостояния не решен. При поддержке наших фанатов будем стараться выиграть в Москве.

Первый тайм команда провела неплохо, но мало рисковала. Во втором тайме мы сыграли лучше. Я разочарован несколькими индивидуальными ошибками, которые предрешили исход матча. Мы подарили эти моменты «Спартаку».

Может быть, индивидуально спартаковцы сильнее. Но если моя команда в Москве сыграет сплоченно, все возможно», – сказал Шнайдер.