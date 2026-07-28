28.07.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
3-3-2-2
44
Филипович
25
Валинчич
36
Домингес
26
Маккена
3
Года
27
Мишич
8
Зайц
99
Оршич
21
Лисица
40
Видович
9
Бельо
3-4-3
1
Штеффен
19
Бамерт
23
Бюрки
13
Зоукит
47
Фехр
78
Матоши
16
Рот
9
Дурсун
96
Лабе
27
Хьюле
70
Райхмут
3
Года
22
Перес Винлёф
22
Перес Винлёф
3
Года
27
Мишич
6
Радельич
6
Радельич
27
Мишич
21
Лисица
30
Топич
30
Топич
21
Лисица
40
Видович
80
Качавенда
80
Качавенда
40
Видович
99
Оршич
11
Ходжа
11
Ходжа
99
Оршич
36
Домингес
15
15
36
Домингес
96
Лабе
5
Бюрги
5
Бюрги
96
Лабе
70
Райхмут
37
Далер
37
Далер
70
Райхмут
13
Зоукит
30
Майер
30
Майер
13
Зоукит
9
Дурсун
33
Гутбуб
33
Гутбуб
9
Дурсун
47
Фехр
18
Ибайи
18
Ибайи
47
Фехр
16
Рот
11
Стюарт
11
Стюарт
16
Рот
Остались в запасе
Динамо Загреб
Тун
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
54
Louis Passavant
ЦЗ
21
Dorian Derbaci
ЦП
52
Adam Ilic
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
Остались в запасе
54
Louis Passavant
ЦЗ
21
Dorian Derbaci
ЦП
52
Adam Ilic
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Статистика матча Динамо Загреб - Тун
5
1
1
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
702
231
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
58
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо Загреб» против «Туна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Загреб» – «Тун»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»