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  • «Динамо Загреб» – «Тун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

«Динамо Загреб» – «Тун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

28 июля, 19:50
Динамо Загреб
28.07.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Тун
74' Д. Бельо 78' Л. Качавенда 112' М. Валинчич
4' Б. Лабе 22' М. Бюрки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Тун
1
Никлас Штеффен
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
9
Фуркан Дурсун
ЦП
78
Вальмир Матоши
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
70
Нильс Райхмут
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
30
Фран Топич
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
Тун
5
Николас Бюрги
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ЦЗ
54
Louis Passavant
ЦЗ
21
Dorian Derbaci
ЦП
52
Adam Ilic
ЦП
30
Нико Майер
АП
33
Марк Гутбуб
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
3-3-2-2
44
Филипович
25
Валинчич
36
Домингес
26
Маккена
3
Года
27
Мишич
8
Зайц
99
Оршич
21
Лисица
40
Видович
9
Бельо
3-4-3
1
Штеффен
19
Бамерт
23
Бюрки
13
Зоукит
47
Фехр
78
Матоши
16
Рот
9
Дурсун
96
Лабе
27
Хьюле
70
Райхмут
3
Года
22
Перес Винлёф
22
Перес Винлёф
3
Года
27
Мишич
6
Радельич
6
Радельич
27
Мишич
21
Лисица
30
Топич
30
Топич
21
Лисица
40
Видович
80
Качавенда
80
Качавенда
40
Видович
99
Оршич
11
Ходжа
11
Ходжа
99
Оршич
36
Домингес
15
15
36
Домингес
96
Лабе
5
Бюрги
5
Бюрги
96
Лабе
70
Райхмут
37
Далер
37
Далер
70
Райхмут
13
Зоукит
30
Майер
30
Майер
13
Зоукит
9
Дурсун
33
Гутбуб
33
Гутбуб
9
Дурсун
47
Фехр
18
Ибайи
18
Ибайи
47
Фехр
16
Рот
11
Стюарт
11
Стюарт
16
Рот
Остались в запасе
Динамо Загреб
Тун
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
54
Louis Passavant
ЦЗ
21
Dorian Derbaci
ЦП
52
Adam Ilic
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
Остались в запасе
54
Louis Passavant
ЦЗ
21
Dorian Derbaci
ЦП
52
Adam Ilic
ЦП
25
Tim Spycher
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
80
Simon Lengen
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Статистика матча Динамо Загреб - Тун
5
1
1
Всего ударов по воротам
29
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
702
231
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
58
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
11
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо Загреб» против «Туна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Загреб»«Тун»

«Динамо Загреб» – «Тун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Тун Динамо Загреб
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