Гулиев, Мирзов и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Туном»

Названы стартовые составы «Спартака» и «Туна» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Мирзов, Бакаев, Понсе.

«Тун»: Февр, Хавенаар, Гларнер, Суттер, Йосс, Каблан, Фаткич, Штилльхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:45 по московскому времени.

В первом матче, который прошел в Швейцарии, московская команда победила со счетом 3:2.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.