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    Гулиев, Мирзов и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Туном»

    Названы стартовые составы «Спартака» и «Туна» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Мирзов, Бакаев, Понсе.

    «Тун»: Февр, Хавенаар, Гларнер, Суттер, Йосс, Каблан, Фаткич, Штилльхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

    Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:45 по московскому времени.

    В первом матче, который прошел в Швейцарии, московская команда победила со счетом 3:2.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии25
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      Рейтинг: +207

      Burtaze 2 минуты назад

      позор российского футбола первый тайм проиграл...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +341

      Chingis17rus 2 минуты назад

      Спартак играют как вафли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31837

      portero 3 минуты назад

      Блин все трое ниочем из заголовка, оказывается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      geroin161 7 минут назад

      Кайф, чтоб Шюрлле после игры заявил: Неее, ребят, сам, в одиночку на поле я не справлюсь.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2471

      TOL47 11 минут назад

      Мирзов и Гулиев на замену, лететь Туну на своём поле, середина поля дно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Иван Петров 1986 13 минут назад

      Мирзов все что можно поперепортил.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -37

      Вальдемар IV 20 минут назад

      камедиклаб лучше бы в португалии оплатили трансу, а сегодня пустили фильм с чаном

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10410

      sssrspartak > Вальдемар IV 12 минут назад

      увы и ах!сегодня не футбол пока!во втором выйдет жано!или сейчас или никогда!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Николай71 24 минуты назад

      Пока летим)) обидно...

      1
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      Рейтинг: +341

      Chingis17rus 35 минут назад

      20 т на домашнем еврокубковом матче..

      2
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      Рейтинг: +4854

      _Marqella_ > Chingis17rus 28 минут назад

      "народная команда"

      2
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      Рейтинг: -477

      DonBaton 49 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давай,Тун,удачи,нагни ущербных гандурасов

      -5
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      Рейтинг: +22266

      zra78 > DonBaton 5 минут назад

      Что же ты за гондурас та такой?

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