Гулиев, Мирзов и Понсе – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Туном»

позор российского футбола первый тайм проиграл...
Названы стартовые составы «Спартака» и «Туна» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Мирзов, Бакаев, Понсе.
«Тун»: Февр, Хавенаар, Гларнер, Суттер, Йосс, Каблан, Фаткич, Штилльхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.
Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:45 по московскому времени.
В первом матче, который прошел в Швейцарии, московская команда победила со счетом 3:2.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.