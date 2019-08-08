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    Кононов: «Победа над «Туном» была непростой. Все решится во втором матче»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).

    «Всех – с победой. Она была непростой. По счeту это видно. Предполагали, что команда «Тун» будет играть именно в такой футбол, что мы видели в концовке, когда было много атак с фланга. В первом тайме нам удалось это нейтрализовать и забить важные голы. Во втором тайме мы пропустили, но всe же боролись до конца и добились победы. Всe решится во втором матче.

    Андре Шюррле недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось. Плюс он давно не играл на синтетике, нам хотелось сохранить его. Поэтому замена на 60-й минуте была запланированной. Что касается пенальти, у нас есть исполнитель – Георгий Джикия, но, видимо, он решил дать возможность Шюррле пробить.

    Команда строится, входят новые игроки, появятся ещe два игрока в чемпионате России. Что касается игры, то, конечно, нам бы хотелось прогрессировать в дальнейшем.

    Что случилось в начале второго тайма? Первое – хорошая игра хозяев в эти минуты. Они были очень настойчивы – прессинговали и действовали хорошо, потому что швейцарский футбол очень силeн и его нельзя недооценивать», – сказал Кононов.

    • «Спартак» вел к перерыву со счетом 2:0, затем «Тун» отыгрался, но москвичи забили еще один гол.
    • Ответная встреча между командами состоится 15 августа.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2019 23:00
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +814

      Борат 44 минуты назад

      Ты че пиджак на олимпос сменил?
      Готовь вазелин, брага ждёт!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +282

      Chingis17rus 1 час назад

      Удачи. Хочу смотреть дальше на эти приключения))

      0
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