Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Арбитр из Москвы назначен на матч «Брага» – «Брондбю». С победителем пары может сыграть «Спартак»

    Московский арбитр Алексей Еськов был назначен на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Брондбю» и «Брагой».

    Помогать Еськову будут три других российских судьи: Дмитрий Мосякин, Николай Еремин и резервный рефери Василий Казарцев.

    «Брага» примет «Брондбю» 15 августа в 21:45 мск. Первый матч португальская команда выиграла со счетом 4:2.

    Победитель пары «Брага» – «Брондбю» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с победителем пары «Спартак»«Тун».

    • Еськов начал карьеру арбитра в 2003 году.
    • В бытность игроком выступал за дублирующие команды ЦСКА, «Динамо» и «Ростсельмаша», ростовский СКА, сочинскую «Жемчужину» и другие клубы.

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3476

      APchelov 44 минуты назад

      Будет очень забавно увидеть пару брондбю - тун

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3568

      Спартач80 > APchelov 26 минут назад

      И зеньку с 0 очков,на 4 месте.Да,бомжиха?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -8031

      пьяныйхоровод > Спартач80 2 минуты назад

      Вообще Федун хотел чтобы Еськова поставили на ответку с Туном , но "там" чёт не допоняли его . Да , свиноматка ? 80 - это твой ежегодный привес ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +539

      Киркинитидец 1 час назад

      еся! 5 пеналей в ворота португалов! если шо домой не возвращайся (щютка)...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      dimmmka 1 час назад

      Надеюсь еськов патриот.. не пропустит португальцев. Рейтинг фифа все, имидж ничто..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16495

      VVM1964 > dimmmka 1 минуту назад

      Да и для Спартака Брондбю более комфортный соперник )

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106814
    #2
    Chernyi Lis
    79173
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73136
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru