Московский арбитр Алексей Еськов был назначен на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Брондбю» и «Брагой».

Помогать Еськову будут три других российских судьи: Дмитрий Мосякин, Николай Еремин и резервный рефери Василий Казарцев.

«Брага» примет «Брондбю» 15 августа в 21:45 мск. Первый матч португальская команда выиграла со счетом 4:2.

Победитель пары «Брага» – «Брондбю» в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с победителем пары «Спартак» – «Тун».