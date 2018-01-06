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06.01.2018 17:18В повседневной жизни нередки случаи, когда мы слышим истории о великих людях либо членах их семей, которые спускаются на социальное дно по причине злоупотреблений различного рода. Сегодня говорим о талантливых футболистах, которые к сожалению пали в1
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05.01.2018 23:02Футбольный Азарт предлагает посмотреть на отечественные футбольные кланы и посмотреть как успешно развивалась карьера у каждого из членов семьи. Перефразируя идейный посыл И.С. Тургенева: «Так кто же лучше отцы или дети?»
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02.02.2017 16:00Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».3
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19.01.2017 12:00До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.44
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