Как я провёл лето (часть 1)

Топ-10 трансферов игроков с белорусским паспортом (часть 1)

10. Максим Жавнерчик (защитник, 32 года)

БАТЭ (Беларусь) – «Динамо Минск» (Беларусь)

Максим Жавнерчик, фото dinamo-minsk.by

То чувство, когда трансфер, как мотив и событие, стал «тайной, окутанной мраком». Никакие скандалы-интриги-расследования и даже съёмочная группа РЕН ТВ с Сергеем Дружко доподлинно не установят всех обстоятельств этого перехода. Просто 12 июля Максим после домашней ничьи с армянским «Алашкертом» в рамках борьбы за Евроосень резко критикует команду и тренеров в стиле «неплохо было бы многих разогнать за такие дела», после чего попадает во все спортивные СМИ и не попадает больше в состав «БАТЭ». Далее утром 31 июля расторгается контракт с «БАТЭ» и спустя пару часов столичное «Динамо» объявляет о подписании Жавнерчика... Выжили ли Максима из «БАТЭ»? Ушёл ли он сам? Охотилось ли за ним «Динамо» изначально? На эти вопросы не ответит даже Александр Друзь. В любом случае, «Динамо» – отличный вариант с реальной претензией на чемпионство в этом году.

9. Максим Бордачёв (защитник, 31 год)

«Томь» (Россия) – «Шахтёр Солигорск» (Беларусь)

Максим Бордачёв, фото ФК «Шахтёр»

Максим выходец из тех славных времён, когда «БАТЭ» формировался из лучших воспитанников гродненского «Немана». Неплохо проявив себя в Беларуси и Еврокубках, он отправился в Россию, подписав длительный контракт с ФК «Томь». Однако спустя сезон стал дороговато обходиться сибирякам, испытывающим серьёзные финансовые проблемы и по сей день, так что отправился по арендам в «Ростов» и позже в «Оренбург». Таким образом «Томь» избавилась от Бордачёва еще в далёком 2014-ом, но официальное расставание произошло этим летом. Подписывая контракт именно с «Шахтёром», опытный защитник, вряд ли прогадал. По крайней мере, с точки зрения финансовой составляющей и стабильности попадания в состав.

8. Александр Карницкий (полузащитник, 28 лет)

«Гомель» (Беларусь) – «Тосно» (Россия)

Александр Карницкий, фото rfpl.org

Про таких, как Карницкий, говорят, что они вечно в статусе «молодого и перспективного». Годы идут, а у него всё не получается громко заявить о себе, хотя в белорусском чемпионате его имя всегда на слуху. Поиграв за клубы, которые никто не знает, Карницкий добрался до «Гомеля», откуда позже его выцепил «БАТЭ». За два сезона в «БАТЭ» Карницкий поиграл немало и даже забивал, но по необъяснимой причине у футбольных обывателей складывалось ощущение, что он в команде с большего для глубины состава. Так что, если сейчас спросить мужичков, которые после долгой недели на заводе просто смотрят матчи «БАТЭ» под пивко, то они вряд ли вспомнят этого румяного молодого паренька. После Борисова были израильский «Хапоэль Раанана» и снова «Гомель». И вот летом Саша подписал контракт с «Тосно», будем надеяться, РФПЛ взбодрит парня и реанимирует его карьеру.

7. Сергей Кривец (полузащитник, 31 год)

«Висла Плоцк» (Польша) – «Арка Гдыня» (Польша)

Сергей Кривец, фото arka.gdynia.pl

Переход Кривца этим летом в более сильный клуб – это заявка на то, что порох в пороховницах у опытнейшего полузащитника всё ещё присутствует. Одно дело выступать в составе аутсайдера в качестве повода понервничать для игроков соперника, но совсем другое – это бороться за серьёзный результат в чемпионате и Евроосень (к слову, тут не хватило совсем чуть-чуть). Напомним, что Кривец – автор первого гола белорусского клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов (на секундочку, в ворота самого «Ювентуса»), а также не терялся из виду в чемпионатах Польши, Китая и Франции.

6. Дмитрий Бага (полузащитник, 27 лет)

«Артомитос Афины» (Греция) – БАТЭ (Беларусь)

Дмитрий Бага, фото ФК БАТЭ

Возвращение Дмитрия Баги в БАТЭ после недолгих европейских скитаний – событие негромкое и неудивительное. Однако масштаб личности не позволяет обойти вниманием такого игрока. Напомним, что Дмитрий начал футбольную карьеру в БАТЭ (где, к слову, выступал его старший брат, Алексей) и провёл в составе борисовчан 7 изумительных сезонов. В январе 2016-го Бага отправился за длинным легионерским рублём в израильский «Хапоэль Хайфа», но уже летом перешёл в греческий «Артомитос» (как утверждают умные люди, по рекомендации бывшего голкипера БАТЭ, Андрея Горбунова). В Греции Дмитрий по различным причинам провёл всего 4 матча за сезон. Возврат в БАТЭ, видимо, назрел сам по себе. Злые языки шепчут, что сдающего Багу без игровой практики протащил в команду всё тот же брат Алексей (сейчас он старший тренер в клубе), но, объективно, такой игрок будет полезен... как минимум, для ротации состава.