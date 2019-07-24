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21.05.2017 17:10«Зенит» остался без Лиги чемпионов, «Ростов» – без еврокубков, «Крылья» вылетели в ФНЛ. Итоги 30-го тура РФПЛЦСКА вернется в ЛЧ, «Краснодар» в ЛЕ, а Самара будет представлена в ФНЛ. Смолов снова выиграл гонку бомбардиров. Подводим итоги 30-го тура РФПЛ, половина матчей которого завершилась разгромами.46
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17.05.2017 21:30«Спартак» круто отпраздновал чемпионство в последнем домашнем матче, ЦСКА остался фаворитом в борьбе за второе место, «Краснодар» рискует остаться без еврокубков, а «Арсеналу» теперь тяжело будет спастись от вылета. Подводим итоги 29-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!3
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15.05.2017 07:50«Спартак» установил странный рекорд, ЦСКА и «Зенит» разбили аутсайдеров, «Локомотив» проводил Лоськова, Бердыев снова поколотил «Рубин», а «Терек» помчался навстречу еврокубкам. Подводим итоги 28-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!12