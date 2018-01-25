Экс-лидер «Ливерпуля» и Испании, который обожает Россию. Сегодня он закончил карьеру

Этот парень женат на русской девушке и мечтал играть за «Томь».

Экс-вингер «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера объявил о завершении карьеры. «Сейчас правильное время попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые прошли этот путь с 2001 года вместе со мной. Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все это время. Пришло время для новых открытий, с нетерпением жду своего следующего шага», – написал игрок в твиттере.

Русская жена

Казалось бы, в таком прощании нет ничего необычного, но к твиту Риера прикрепил фотографии, на которых он вешает бутсы на березу. Все дело в сильной любви футболиста к России.

twit text — Albert Riera (@11RIERA11) January 23, 2018

Причина этой любви проста: Риера много лет назад женился на русской девушке Юлии. В интервью Sports.ru от 2016 года Альберт рассказал, как они познакомились:

«Она тогда (в 2001 году − прим. ред.) приехала на Мальорку с мамой и сестрой. Ну, такой типичный туристический пакет – Салоу, Барселона, Бенидорм, Валенсия и потом Мальорка. Увидел ее на пляже и сразу понял: я влюблен. С языком, конечно, сначала сложно было – я немного говорил на английском, она тоже, но все равно был языковой барьер. Но в Испании есть такая поговорка: если ты хочешь, значит ты можешь. В результате, все эти пяти дней я провел с Юлией, да и ее мама сразу хорошо меня приняла. Потом уже я уехал на турнир, они – в Омск, но мы с ней созванивались примерно по тысяче раз на дню. А через месяц она вернулась на Мальорку, чтобы узнать, будут ли наши отношения длиться до конца наших дней. Так все и вышло».

Мог сыграть за «Томь»

Еще один важный факт: зимой прошлого года Риера находился в расположении «Томи» и хотел помочь сибирской команде в оставшихся матчах сезона. К сожалению, «Томь» не смогла заявить Риеру из-за проблем с финансами, так что испанец так и не дебютировал в РФПЛ.

Зато он поиграл в куче других клубов: помимо «Ливерпуля», где он феерил под руководством Рафаэля Бенитеса, Риера защищал цвета «Мальорки», «Эспаньола», «Бордо», «Олимпиакоса», «Галатасарая», «Уотфорда» и «Удинезе». Последним клубом в насыщенной карьере Альберта стал словенский «Копер», где он совмещал должности футболиста и спортивного директора. Еще один необычный мазок в его биографии.

Дети воспитываются в России

Год назад у нас выходил текст о Риере от Александра Карамышева. Вот ценный отрывок из него. Тогда мы еще думали, что Альберт все же сыграет за «Томь»:

«Последние полгода Риера провел вне игры, зато в России. В Омске у Альберта жена Юлия и трое детей. Они решили, что Алехандре, Валентине и Ивану лучше учиться в России. Тренироваться с «Томью» заскучавший без футбола хавбек начал еще в ноябре. Тренер Василий Коновалов, с которым Альберт восстанавливал форму, уверен, что физически Риера готов играть еще несколько лет. Ни проблем со здоровьем, ни серьезных травм в карьере испанца не было. Теперь он ждет снятия запрета на регистрацию новичков и вердикта Валерия Петракова».

Еще двух-трех лет на высоком уровне Риера так и не отыграл, но его карьера все равно получилась очень крутой. Бронза Кубка конфедераций, золото чемпионатов Турции и Греции, финал Кубка УЕФА с «Эспаньолом» – не такой уж и слабый список достижений. А главное – Риера по-настоящему влюблен в Россию и Сибирь. Достаточно заглянуть в его инстаграм:

text Публикация от text (@11riera11) Сен 30, 2017 at 7:59 PDT

text Публикация от text (@11riera11) Янв 1, 2017 at 9:49 PST

text Публикация от text (@11riera11) Дек 6, 2016 at 10:56 PST

text Публикация от text (@11riera11) Дек 12, 2017 at 11:57 PST

Росицки уходит. Таких, как он, больше не будет