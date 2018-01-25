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    Экс-лидер «Ливерпуля» и Испании, который обожает Россию. Сегодня он закончил карьеру


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    Голосов: 8
    25.01.2018 12:30
    Этот парень женат на русской девушке и мечтал играть за «Томь».

    Экс-вингер «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера объявил о завершении карьеры. «Сейчас правильное время попрощаться с футболом. Спасибо клубам и болельщикам, которые прошли этот путь с 2001 года вместе со мной. Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все это время. Пришло время для новых открытий, с нетерпением жду своего следующего шага», – написал игрок в твиттере.

    Русская жена

    Казалось бы, в таком прощании нет ничего необычного, но к твиту Риера прикрепил фотографии, на которых он вешает бутсы на березу. Все дело в сильной любви футболиста к России.

    Причина этой любви проста: Риера много лет назад женился на русской девушке Юлии. В интервью Sports.ru от 2016 года Альберт рассказал, как они познакомились:

    «Она тогда (в 2001 году − прим. ред.) приехала на Мальорку с мамой и сестрой. Ну, такой типичный туристический пакет – Салоу, Барселона, Бенидорм, Валенсия и потом Мальорка. Увидел ее на пляже и сразу понял: я влюблен. С языком, конечно, сначала сложно было – я немного говорил на английском, она тоже, но все равно был языковой барьер.

    Но в Испании есть такая поговорка: если ты хочешь, значит ты можешь. В результате, все эти пяти дней я провел с Юлией, да и ее мама сразу хорошо меня приняла. Потом уже я уехал на турнир, они – в Омск, но мы с ней созванивались примерно по тысяче раз на дню. А через месяц она вернулась на Мальорку, чтобы узнать, будут ли наши отношения длиться до конца наших дней. Так все и вышло».

    Мог сыграть за «Томь»

    Еще один важный факт: зимой прошлого года Риера находился в расположении «Томи» и хотел помочь сибирской команде в оставшихся матчах сезона. К сожалению, «Томь» не смогла заявить Риеру из-за проблем с финансами, так что испанец так и не дебютировал в РФПЛ.

    Зато он поиграл в куче других клубов: помимо «Ливерпуля», где он феерил под руководством Рафаэля Бенитеса, Риера защищал цвета «Мальорки», «Эспаньола», «Бордо», «Олимпиакоса», «Галатасарая», «Уотфорда» и «Удинезе». Последним клубом в насыщенной карьере Альберта стал словенский «Копер», где он совмещал должности футболиста и спортивного директора. Еще один необычный мазок в его биографии.

    Дети воспитываются в России

    Год назад у нас выходил текст о Риере от Александра Карамышева. Вот ценный отрывок из него. Тогда мы еще думали, что Альберт все же сыграет за «Томь»:

    «Последние полгода Риера провел вне игры, зато в России. В Омске у Альберта жена Юлия и трое детей. Они решили, что Алехандре, Валентине и Ивану лучше учиться в России. Тренироваться с «Томью» заскучавший без футбола хавбек начал еще в ноябре.

    Тренер Василий Коновалов, с которым Альберт восстанавливал форму, уверен, что физически Риера готов играть еще несколько лет. Ни проблем со здоровьем, ни серьезных травм в карьере испанца не было. Теперь он ждет снятия запрета на регистрацию новичков и вердикта Валерия Петракова».

    Еще двух-трех лет на высоком уровне Риера так и не отыграл, но его карьера все равно получилась очень крутой. Бронза Кубка конфедераций, золото чемпионатов Турции и Греции, финал Кубка УЕФА с «Эспаньолом» – не такой уж и слабый список достижений. А главное – Риера по-настоящему влюблен в Россию и Сибирь. Достаточно заглянуть в его инстаграм:

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    Росицки уходит. Таких, как он, больше не будет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Liverpool FC
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 января 2018, 08:06

      Берт риера, помню. Но каким лидером, вы чо?!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 января 2018, 23:55

      В Ливерпуле был в 2008-2010.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      nik_59 26 января 2018, 20:38

      Кто такой?

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 января 2018, 08:30

      Какой лидер Ливерпуля и Испании, вы о чём? С Чави Алонсо не попутали случаем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 января 2018, 04:04

      Ну не помню его, хоть убей...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 19:17

      Удачи Алберту в дальнейшем! Помню его во Ливеру очень качественный игрок жаль за Томь так и не сыграл.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 25 января 2018, 19:00

      футболист может и хороший, но не экс-лидер и не "феерил" (как всё написали выше) в Ливерпуле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 18:04

      да уж дали по снежному полю хоть матч сыграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 25 января 2018, 17:45

      Приятная, добрая статья.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 25 января 2018, 14:32

      жаль , за Томь так и не сыграл

      3
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