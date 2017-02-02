Альберт Омский. Теплая история испанца, влюбленного в Россию

Кубок Короля с Это'О, серебро АПЛ с «Ливерпулем», бронза на Кубке Конфедераций. Из топ-лиг Риера не заглядывал только в Германию. Сейчас испанец растит троих детей в Омске и хочет осуществить давнюю мечту – сыграть в РФПЛ. А заодно спасти «Томь».

В последнем туре «Ливерпуль» принимал «Тоттенхэм». Матч уже не имел турнирного значения – «шпоры» не могли сместить с 7-й строчки «Фулхэм», пролетев мимо еврокубков. А «красные» потеряли шансы догнать «МЮ». Злой больше на себя «Ливерпуль» все равно вынес лондонцев вместе с Павлюченко. Десятая победа в 11 последних турах (единственная осечка пришлась на 4:4 с покером Аршавина, взорвавшим «Энфилд») оставила у фанатов мерсисайдцев горький вкус разочарования от упущенного чемпионства и уверенность, что на следующий сезон Стиви Джи со товарищи уж точно станут первыми.

Альберт Риера – часть того слишком поздно проснувшегося «Ливерпуля». Примой испанец не был – игру делали Джеррард, Бенаюн и Торрес с Кейтом, а в опорной зоне имелся убойный дуэт из Хаби Алонсо и Маскерано. На этом фоне позиция левого хава не выглядела ключевой, но купленный у «Эспаньола» почти за 10 млн евро Риера котировался высоко. Альберт провел ровный сезон, забив несколько важных мячей. В FIFA-2010 более высокие скилы проставили только Рибери, Давиду Сильве, Роббену и Жиркову. «Челси» как раз подыскивал новый клуб Куарежме, чтобы освободить россиянину любимый 18-номер.

«Ливерпуль» нового левого хава не покупал, но Риеру это не спасло. Второй сезон на «Энфилде» у испанца не задался. В который уже раз. Так было и в «Бордо», и в «Эспаньоле», за который Альберт забивал в финале Кубка УЕФА. Бенитес изначально брал соотечественника как экстренный вариант – не удалось сманить Гарета Бэрри. Подписанный в последний день трансферного окна Риера устраивал Рафу до тех пор, пока был в порядке. Мелкие повреждения, конфликты и скандальные интервью отправили нерегулярно игравшего испанца в глубокий запас. А на носу был ЧМ-2010.

Раньше Омск выглядел очень бедно. Сейчас там есть все, и я чувствую себя как дома. Было бы здорово, если бы дороги ремонтировали не только в центре, но и на окраине – потому что пока мне приходится менять машину примерно раз в 3-4 года.

В ЮАР неплохо проявивший себя на Кубке Конфедераций Риера всерьез рассчитывал поехать снова. Тогда же появились первые слухи о России. Предметный интерес к хавбеку проявлял «Спартак», однако клубы не договорились по финансовым условиям – агенты уже тогда хотели слишком многого, «Ливерпуль» не устраивал вариант с арендой, а сам Альберт боялся пропасть с радаров Дель Боске. Решение остаться в Англии не помогло. Хавбек почти не играл в концовке сезона, и не нашел своей фамилии в заявке сборной на ЧМ.

С Карпиным Риера все же встретится, но пятью годами позже. После сезона в Греции, трех в Турции и странной командировки в Италию транзитом через Чемпионшип Альберт вернется в родную «Мальорку». А куда еще податься парню, которого отчислили из «Удинезе» за пропуск календарной игры с «Кьево» ради турнира по покеру? Но Валерия Георгиевича уволят через две недели после подписания Риеры, так что поработать вместе снова не получится. Без Карпина экс-сборник заскучает и переберется в совсем уж заштатную Словению, где будет играющим спортивным директором «Копера».

Последние полгода Риера провел вне игры, зато в России. В Омске у Альберта жена Юлия и трое детей. Они решили, что Алехандре, Валентине и Ивану лучше учиться в России. Тренироваться с «Томью» заскучавший без футбола хавбек начал еще в ноябре. Тренер Василий Коновалов, с которым Альберт восстанавливал форму, уверен, что физически Риера готов играть еще несколько лет. Ни проблем со здоровьем, ни серьезных травм в карьере испанца не было. Теперь он ждет снятия запрета на регистрацию новичков и вердикта Валерия Петракова.

text Фото опубликовано Albert Riera (@11riera11) Дек 23 2016 в 1:47 PST

С будущей женой Риера познакомился в 2001, когда Юлия отдыхала на Мальорке. Альберту было 18, и он даже еще не играл за основу местного клуба. Да и девушке далеко не сразу сказал, что футболист. Зато сразу понял, что влюбился раз и навсегда. Кубок Короля с Это'О, «Бордо», аренда в «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос» и «Галатасарай» – все это будет потом. И всюду Юлия будет верной спутницей испанца. В 2009 на пике карьеры Риера сыграет свадьбу в Омске. Пожалуй, это единственный способ заманить на берега Иртыша Фернандо Торреса.

Краем глаза я следил за РФПЛ и раньше, а с сентября основательно погрузился в тему – смотрел все подряд. Сложный чемпионат, особенно когда играешь на выезде, но интересный. Общий уровень достаточно высокий. Единственное, что оставляет желать лучшего, – ритм игры.

text Фото опубликовано Albert Riera (@11riera11) Янв 1 2017 в 9:49 PST

Альберту вполне комфортно в России. Он не исключает варианта остаться в Омске, когда все же повесит бутсы на гвоздь. Испанец за 15 лет настолько обрусел, что его трудно чем-то испугать или удивить. Лыжи, хоккей, баня – с удовольствием. Посланец солнечной Мальорки любит снег, морозы и солянку, сносно пишет и говорит на русском и не разделяет скепсиса в отношении РФПЛ. За последний год Риера вел переговоры с «Кубанью» и «Крыльями Советов», но не срослось.

Что Риера может дать «Томи»? Прежде всего, колоссальный опыт и веру, некий импульс. Каков он сейчас на поле – сказать сложно. Регулярно на серьезном уровне хавбек не играл уже сезона три. Габаритный и мощный для флангового игрока, в лучшие годы Альберт нивелировал низкую скорость хорошим дриблингом и видением поля. Однако еще в «Галатасарае» Роберто Манчини опустил его на позицию крайнего защитника.

text Фото опубликовано Albert Riera (@11riera11) Янв 24 2017 в 10:56 PST

В 34 года не бывает шагов вперед или назад. Карьера уже состоялась. Я не ищу ни денег, ни прогресса. Просто стараюсь наслаждаться футболом, помогая своим товарищам – так же, как в свое время старшие ребята помогали мне.

В «Томи» его тоже видят в обороне – слева или даже в центре, где опыт и техника Риеры особенно могут пригодиться. Самому испанцу комфортнее в середине поля. Вопрос в том, готов ли он выполнять необходимый объем работы и достаточно ли хорош в отборе. Но если обескровленные томичи все же рискнут поставить на ветерана, людей переживающих за клуб определенно станет больше.

Фото: Global Look Press, Getty Images, Instagram