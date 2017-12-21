Росицки уходит. Таких, как он, больше не будет

Скромный и одновременно яркий чех − один из лучших футболистов XXI века.

Томаш Росицки завершил карьеру. Один из любимых футболистов у болельщиков «Арсенала» попрощался с игрой, когда ему стукнуло 37.

«Я знал, что однажды этот день настанет. К матчам стало готовиться все труднее. Мысленно понимаю, что хочу играть, но мое тело говорит об обратном. У меня была отличная футбольная карьера. Я люблю футбол и безусловно пережил бы это снова», − сказал Росицки на пресс-конференции, где объявил о своем решении.

Я не застал Росицки в дортмундской «Боруссии» (точнее, не следил в то время за Бундеслигой), поэтому в мою память четко врезались только годы, проведенные Томашем в «Арсенале». В команде Арсена Венгера Росицки отпахал восемь сезонов − в новейшей истории «канониров» никто не играл за клуб так долго.

Первое яркое воспоминание − первый гол Росицки за «Арсенал», суперстрайк в игре против «Гамбурга» в Лиге чемпионов. Такие голы мог забивать только Томаш − и еще Робер Пирес, на место которого чех и был куплен в «Арсенал».

twit text — Arsenal UCL Goals (@UclafcGoals) July 19, 2016

Главное положительное качество Росицки − он никогда не жаловался, не хотел уйти в команду посильнее, как Сеск и ван Перси, а просто делал свою работу. Он испытывал проблемы со связками колена, из-за чего целиком пропустил сезон-2008/09, но всегда возвращался на прежний уровень и продолжал мучить соперников финтами и резким дриблингом.

А еще Росицки любил забивать в ворота «Тоттенхэма» − этому вообще надо посвятить отдельный рассказ. На матчи против главного раздражителя «Арсенала» Томаш настраивался по-особенному и не просто забивал победные голы, а делал из этого мини-шедевры.

Вот, например, победный страйк Росицки в северолондонском дерби-2014. Просто пушка:

А вот еще одна пробоина в воротах «Тоттенхэма». Томаш, как цепной пес, набросился на Роуза и умчался на свидание с Лльорисом:

Кстати, Росицки отлично играет на электрогитаре, отсюда и его музыкальное прозвище − Маленький Моцарт. Все эти годы он спокойно выдерживал идеальный минимум, ведь можно стать легендой, как Курт Кобейн (рано прославиться и быстро сгореть), а можно, как Томаш, терпеливо возвращаться после каждого падения и изредка, но метко полыхать яркими вспышками.

Таких вспышек в карьере Росицки было множество, вот еще одна − суперский командный гол «Сандерленду»:

twit text — ٧٣ (@Kawther73x_) December 4, 2017

Маленький Моцарт больше не сыграет в футбол на профессиональном уровне − печальный факт, который мы должны принять, ничего другого нам не остается. Росицки много мучался с травмами, но все равно провел блестящую карьеру.

На трофейной полке Томаша − три чешских чемпионства со «Спартой», одна немецкая салатница с «Боруссией» и два Кубка Англии+Суперкубок с «Арсеналом». Довольно скромный трофейный список, но для фанатов всех трех клубов Росицки, как ни крути, стал легендой. В первую очередь благодаря своему отношению к делу и настоящему драйву, которым чешский полузащитник заряжал партнеров.

Лидер «Арсенала», которому едва не ампутировали ногу. Но все обошлось