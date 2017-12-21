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    Росицки уходит. Таких, как он, больше не будет


    4.3
    Голосов: 9
    21.12.2017 13:30
    Скромный и одновременно яркий чех − один из лучших футболистов XXI века.

    Томаш Росицки завершил карьеру. Один из любимых футболистов у болельщиков «Арсенала» попрощался с игрой, когда ему стукнуло 37.

    «Я знал, что однажды этот день настанет. К матчам стало готовиться все труднее. Мысленно понимаю, что хочу играть, но мое тело говорит об обратном. У меня была отличная футбольная карьера. Я люблю футбол и безусловно пережил бы это снова», − сказал Росицки на пресс-конференции, где объявил о своем решении.

    Я не застал Росицки в дортмундской «Боруссии» (точнее, не следил в то время за Бундеслигой), поэтому в мою память четко врезались только годы, проведенные Томашем в «Арсенале». В команде Арсена Венгера Росицки отпахал восемь сезонов − в новейшей истории «канониров» никто не играл за клуб так долго.

    Первое яркое воспоминание − первый гол Росицки за «Арсенал», суперстрайк в игре против «Гамбурга» в Лиге чемпионов. Такие голы мог забивать только Томаш − и еще Робер Пирес, на место которого чех и был куплен в «Арсенал».

    Главное положительное качество Росицки − он никогда не жаловался, не хотел уйти в команду посильнее, как Сеск и ван Перси, а просто делал свою работу. Он испытывал проблемы со связками колена, из-за чего целиком пропустил сезон-2008/09, но всегда возвращался на прежний уровень и продолжал мучить соперников финтами и резким дриблингом.

    А еще Росицки любил забивать в ворота «Тоттенхэма» − этому вообще надо посвятить отдельный рассказ. На матчи против главного раздражителя «Арсенала» Томаш настраивался по-особенному и не просто забивал победные голы, а делал из этого мини-шедевры.

    Вот, например, победный страйк Росицки в северолондонском дерби-2014. Просто пушка:

    А вот еще одна пробоина в воротах «Тоттенхэма». Томаш, как цепной пес, набросился на Роуза и умчался на свидание с Лльорисом:

    Кстати, Росицки отлично играет на электрогитаре, отсюда и его музыкальное прозвище − Маленький Моцарт. Все эти годы он спокойно выдерживал идеальный минимум, ведь можно стать легендой, как Курт Кобейн (рано прославиться и быстро сгореть), а можно, как Томаш, терпеливо возвращаться после каждого падения и изредка, но метко полыхать яркими вспышками.

    Таких вспышек в карьере Росицки было множество, вот еще одна − суперский командный гол «Сандерленду»:

    Маленький Моцарт больше не сыграет в футбол на профессиональном уровне − печальный факт, который мы должны принять, ничего другого нам не остается. Росицки много мучался с травмами, но все равно провел блестящую карьеру.

    На трофейной полке Томаша − три чешских чемпионства со «Спартой», одна немецкая салатница с «Боруссией» и два Кубка Англии+Суперкубок с «Арсеналом». Довольно скромный трофейный список, но для фанатов всех трех клубов Росицки, как ни крути, стал легендой. В первую очередь благодаря своему отношению к делу и настоящему драйву, которым чешский полузащитник заряжал партнеров.

    Лидер «Арсенала», которому едва не ампутировали ногу. Но все обошлось

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 9
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 22 декабря 2017, 09:55

      Помню его только по Арсеналу)Томаш тогда был очень хорош)
      удачи ему в дальнейшем)

      2
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 21 декабря 2017, 23:52

      я представляю, как он ДОСТАЛ своими травмами тех, кто ему зарплату платил....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 декабря 2017, 19:00

      Я тоже запомнил его исключительно как игрока Арсенала, жаль что травмы часто преследовали Томаша, спасибо за игру и удачи в дальнейшем!

      5
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 21 декабря 2017, 17:40

      у чехов в конце 90-начале 00 х отличное поколение было...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 21 декабря 2017, 17:40

      травмы кого только не подкосили....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro 21 декабря 2017, 14:33

      Крайний из прекрасной плеяды игроков сборной Чехии, которая могла творить и делать результат!!.. Поколение уходит... Успехов!..

      9
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      ...
      Рейтинг: +15

      toxa 187 > JaroG 21 декабря 2017, 21:52

      коллер))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 21 декабря 2017, 13:50

      Спасибо за игру. И удачи в дальнейшем!

      5
      Ответить
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