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    «Зенит» остался без Лиги чемпионов, «Ростов» – без еврокубков, «Крылья» вылетели в ФНЛ. Итоги 30-го тура РФПЛ


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    Голосов: 8
    21.05.2017 17:10
    ЦСКА вернется в ЛЧ, «Краснодар» в ЛЕ, а Самара будет представлена в ФНЛ. Смолов снова выиграл гонку бомбардиров. Подводим итоги 30-го тура РФПЛ, половина матчей которого завершилась разгромами.

    ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов, «Зенит» – в Лиге Европы

    ЦСКА решил все свои проблемы за 38 минут первого тайма в матче с «Анжи» – начало разгрому положил Игнашевич, а затем дубль оформил расцветающий при Викторе Гончаренко бразилец Витиньо – 3:0 после первого тайма, и «Зениту» хоть десять голов на «Локомотиве» до Лиги чемпионов уже бы не хватило. Чалов забил четвертый, и ЦСКА снова отпраздновал крупную победу. «Зенит» же забил не десять, но для победы и двух было достаточно – Кокорин и Данни отличились в составе питерцев. Вместе с «Локо» «Зениту» предстоить выступать в ЛЕ.

    «Краснодар» сыграет в Лиге Европы, «Ростов» остался без еврокубков

    «Краснодар» подобно ЦСКА уже в первом тайме добился перевеса в три мяча – Перейра и Смолов (дважды) забили в Томске сопернику, который заявил в свой запас лишь двух полевых игроков. Соболев с пенальти один гол отквитал в начале второго тайма, но разгром краснодарский клуб сумел оформить благодаря мячу Налдо, а потом еще и добавил Смолов – 1:5.

    Казалось, шанс на попадание в Лигу Европы у «Краснодара» все равно невелик – для этого нужно было ждать победу «Оренбурга» над «Ростовом». Она в итоге и свершилась – во втором тайме «Оренбург» забил дважды в ворота ростовчан (отличились Воробьев и Бреев) и помог команде Игоря Шалимова вернуться на четвертое место. При таком раскладе победа «Терека» в Самаре уже никак не влияла на распределение мест в еврокубках.

    «Крылья Советов» вылетели, «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в стыках

    Тульскому «Арсеналу» необходимо было только побеждать «Спартак», чтобы надеяться на уход с предпоследнего места в зону стыков. Задачу туляки даже перевыполнили, заодно и поколотив чемпиона – за полтайма забили дважды и заставили удалиться Джикию, а после перерыва довершили разгром – Расич оформил дубль.

    На осечку «Оренбурга» понадеяться не удалось – команда Роберта Евдокимова переиграла «Ростов». Зато уйти из зоны вылета «Арсеналу» помог «Терек», который переиграл в гостях «Крылья Советов». Мбенгуе несколько туров назад оформил спартаковское чемпионство, а сегодня – вылет Самары в ФНЛ. Добили «Крылья» в последнем матче Рашида Рахимова во главе «Терека» Мохаммади и Балай. Гол с пенальти Бруно уже ничего не решал – 1:3.

    «Анжи» и «Урал» остались вне опасных зон, даже проиграв последние матчи. Махачкалинцы без шансов были разгромлены на «ВЭБ-Арене», а «Урал» уступил в «Уфе» из-за гола Фатая.

    Итак, «Крылья Советов» и «Томь» вылетели в ФНЛ, на смену им в РФПЛ пришли «Динамо» и «Тосно». «Енисей» сыграет в стыковых матчах с тульским «Арсеналом», а «Оренбург» – с хабаровским СКА.

    Девятое место занял «Рубин»

    В матче «Амкар» – «Рубин» не было никакой интриги – лишь борьба за никому не нужную девятую строчку. Пермяки оказались бы там, если б победили, но они снова проиграли дома – гол Йовичича после точных ударов Жонатаса и Канунникова на исход не повлиял – 1:2.

    Кто выступит в еврокубках в следующем сезоне от России

    Лига чемпионов: «Спартак», ЦСКА

    Лига Европы: «Локомотив», «Зенит», «Краснодар»

    Таблица чемпионата

    Календарь чемпионата

    Статистика чемпионата

    Лучшим бомбардиром снова стал Федор Смолов

    Впрочем, ясно это было еще за тур-два до конца чемпионата. Смолов оторвался на два гола от Дзюбы и на три от Промеса. У первого конкурента был матч с «Локомотивом», у второго – серьезная неудача в Туле. А Смолов еще и трижды забил «Томи», после чего завершил сезон на первой строчке в списке бомбардиров с 18 голами.

    Символическая сборная 30-го тура РФПЛ:

    (В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

    Наиболее частые попадания в символическую сборную за сезон:

    Результаты 30-го тура:

    «Арсенал» – «Спартак» – 3:0

    «Амкар» – «Рубин» – 1:2

    ЦСКА – «Анжи» – 4:0

    «Оренбург» – «Ростов» – 2:0

    «Уфа» – «Урал» – 1:0

    «Локомотив» – «Зенит» – 0:2

    «Томь» – «Краснодар» – 1:5

    «Крылья Советов» – «Терек» – 1:3

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Зенит», ЦСКА
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +532

      Бан 22 мая 2017, 08:55

      Крылья жалко, хорошая была команда, боевая.
      Терек вытащил земляков из Анжи, а Спартак продал самарцев тулякам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 мая 2017, 07:58

      как по-писаному...

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 мая 2017, 07:29

      Арсенал еще раз доказал что у нас на первом месте оказалось недоразумение ну нечего скоро все станет на свое место

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 22 мая 2017, 06:51

      За ЦСКА радостно : и за форму, и за содержание (не болельщик ЦСКА), в Европе, уверен, дадут жару. Оренбург стыки заслужил, и у СКА Хб, думаю, шансов нет.

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 > виктоша 23 мая 2017, 11:41

      сдаётся мне , что мало найдётся желающих летать на ДВ ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 мая 2017, 01:52

      Для меня главным событием, точнее сказать " УДАРОМ" является поражение ростовчан, ах как хотелось посмотреть на них в ЛЕ, жалко, слов нет...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22

      udav4691 21 мая 2017, 23:08

      каждому сеньке по шапке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Aktor812 21 мая 2017, 22:42

      этот год будет во многом определяющим,в таблице коэффицентов УЕФА,и распределении квот стран-участников еврокубков в будущем. при всем уважении к ростову,у краснодарцев лучший посев при жеребьевке.надеюсь повезет,и до плей офф доберутся все пять наших представителей.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 мая 2017, 22:27

      Слишком много ничьих у Ростова было все таки.. но спасибо за еврокубковую весну . да и за прошлую осень!! шишек набили, опыт получили. надеюсь в следующем сезоне Ростов с Краснодаром опять порадуют - это были 2 светлых пятна в сезоне...
      Зенитчики сами виноваты конечно, х.ней занимались весь сезон..
      Локо невнятный очень - в европе далеко не пойдут если так все останется.

      2
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      ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer > mihail200606 22 мая 2017, 14:20

      2 года назад тоже самое говорили...

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 21 мая 2017, 22:14

      Ростов , конечно , жаль. Единственная команда, которая давала повод гордится Россией не попадает в евросезон. Не понимаю.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 21 мая 2017, 21:43

      Тут много про Ростов пишут.
      Разрешите и мне свои пять копеек вложить....
      Рассуждать не буду,но выскажу личное мнение.
      Сезон для ростовчан выдался тяжелый...да ЛЕ ускользнула,
      но ,то что они достойны ,,Приза зрительских симпатий,, - это однозначно!
      Такому призу быть! У нас все.

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