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    «Томь» в шаге от выхода в РПЛ. Но в клубе этого не хотят


    4.3
    Голосов: 4
    Сегодня, 15:10
    Команда набрала долгов ради чемпионата мира.

    Всем известно, что в российском футболе переход между лигами не всегда происходит по спортивному принципу. В прошлом году долго искали желающих попасть в ФНЛ: по итогу место застолбил «Краснодар-2», который, кстати, пока выше вторых клубов «Спартака» и «Зенита» в турнирной таблице.

    В этом году похожая ситуация может сложиться уже в РПЛ. Сейчас на прямую путевку из ФНЛ претендуют «Тамбов» и «Томь», и уже известно, что команда из Томска в Премьер-лигу не поедет. Об этом рассказал сам губернатор Томской области:

    «В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири», – рассказал Сергей Жвачкин в интервью «Интерфаксу».

    У «Томи» проблемы с финансами?

    Да, и довольно давно. Об этом тоже можно узнать из интервью Жвачкина: еще в 2016-м году, когда «Томь» играла в РПЛ, клуб лишился спонсора и хотел сняться с чемпионата. Но все изменил звонок Виталия Мутко.

    «Вдруг звонит Виталий Мутко, будучи главой Минспорта РФ и РФС, и говорит, что у России есть возможность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уходя из премьер-лиги, мы показываем слабость российского футбола, и это на руку конкурентам, также претендующим на проведение соревнований», – говорит Жвачкин.

    Чтобы доиграть сезон, «Томь» взяла в долг 680 миллионов рублей. Сейчас из этого долга осталась еще четверть, 210 миллионов, но клуб планирует рассчитаться с кредиторами до конца года.

    Стадион «Томи» недавно реконструировали

    Но клуб все равно хочет переехать. Стадион «Труд» был построен еще в 1929 году, и с тех пор не раз достраивался и перестраивался.

    Последний раз его обновили в 2016 году. Тогда с него убрали беговые дорожки и передвинули трибуны ближе к полю. На арене также подкрутили освещение и обновили покрытие вокруг поля.

    Несмотря на это, клуб не сразу получил нужный сертификат в РФС. В 2016 году команду обязали проводить домашние матчи в Перми, но потом все-таки вернули в Томск. А глава РПЛ Сергей Прядкин посоветовал постелить искусственный газон.

    Город, тем не менее, давно хочет построить новый стадион. По словам Жвачкина, сейчас рассматриваются две возможные площадки, которые согласуют со спонсорами клуба.

    В прошлый раз финансовые проблемы решал Путин

    В 2009 году «Томь» сама обращалась за помощью к Виталию Мутко, когда в клубе были проблемы с финансами. Тогда дело дошло до Путина.

    Президент (а тогда – премьер-министр) встретился с руководством «Томи» и пообещал найти спонсоров на 300 миллионов рублей. Тогда, в самый разгар сезона, клуб шел на 11 месте в РПЛ, а к концу чемпионата поднялся на девятое.

    Очередные проблемы – в переходном сезоне 2011-12. «Томь» сменила Adidas на бюджетный «2К Спорт», вновь просила Путина помочь и заключила сделку с «Роснефтью», но все равно вылетела из чемпионата. Это был седьмой сезон томской команды в РПЛ подряд.

    Все это легко объясняет, почему клуб согласился на очередной долг по просьбе Мутко. Бывший президент РФС не раз спасал клуб от катастрофы.

    А что у других клубов?

    Неожиданный лидер ФНЛ – «Тамбов». У клуба тоже сложности со стадионом: там сейчас даже нет полноценных раздевалок, и в нынешнем виде у него нет шансов получить аккредитацию РФС.

    В отличие от «Томи», команда все-таки планирует заявиться в РПЛ, если сохранит одно из первых мест. На реконструкцию выделят 115 миллионов рублей, а первые матчи «Тамбов» может провести на стадионах в Волгограде или Саранске.

    Как выяснил «Чемпионат», тем не менее, другие лидеры ФНЛ тоже не рвутся в Премьер-лигу. По разным причинам в ней не хотят играть «Чертаново», «Шинник» и «Авангард»: эти клубы очень близки к зоне стыковых матчей (а клуб из Курска в ней уже находится).

    Зато большая вероятность увидеть в РПЛ «Сочи» (оно же – бывшее питерское «Динамо»). Команда сейчас идет на третьем месте, и в том, что она опередит не желающую играть в Премьер-лиге «Томь», нет больших сомнений.

    Материалы про ФНЛ:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Томь»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Комментарии15
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      Рейтинг: +65650

      zigbert 3 часа назад

      Все упирается в финансы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Вальдемар IV 3 часа назад

      может и им газпром поможет, лишние 6 очков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1378

      giluxa1963 4 часа назад

      все шансы у Ротора - до переходных всего пять очков

      1
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      Рейтинг: +5406

      silver29 5 часов назад

      Команды географически расположенные за Уралом в РФПЛ не приживаются ((((((((((( приходят на один сезон.

      0
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      Рейтинг: +4960

      KLIM777 5 часов назад

      Нельзя показывать слабость у нас на носу ЧМ? А после проведения долой Амкар. политика гениев просто.

      0
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      Рейтинг: +1441

      STAFOR13 5 часов назад

      Про Авангард, бред, команда усилилась зимой, что бы и дальше бороться за выход в РПЛ

      -1
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      Рейтинг: +1240

      Snek 6 часов назад

      И смысл с этой ФНЛ? Стадионов нет, денег нет, в РПЛ не хотят? Сочи - это понятно, там бабок куры не клюют, а остальные что?
      Мало того, что это всё в ФНЛ, так такая же фигня в РПЛ творится... Футбольная страна блин.. Бардак!

      1
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      Рейтинг: +232

      Кирпичный 6 часов назад

      Вот он спортивный принцип, нет денег нет конфетки.
      Делайте лигу по принципу кхл, закрытая лига с определенным числом участников.
      Устанавливайте свои правила а ченуши из рфс и паспортисты отечественного производства будут сосать, просто сосать.

      2
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      Рейтинг: +486

      Фанат Рубина 6 часов назад

      так слейте вы второе место и будет вам спортивный принцип

      0
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      Рейтинг: +576

      Тони Монтана Б > Фанат Рубина 4 часа назад

      Так там вроде бы деньги дают за определенное место в таблице

      0
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      Рейтинг: +5240

      Skull_Boy 6 часов назад

      Нету денег на РПЛ поэтому и не хотят, и правильно делают, один в сезоне в РПЛ не стоит того, чтобы потом обанкротится и как говорится лучше синица в руках, а если все таки пустят Томь в РПЛ с ее кучей долгов, то это будет очередной позор РФС, а для того чтобы хотя бы начать прогрессировать для начала отменить лимит надо, а далее сократит лигу до 14 команд и играть сезон по подобию швейцарской лиги, где команда аутсайдер элиты играет с первой командой пердива и все рады, а если так невмоготу то побеждай аутсайдера элитного чемпионата и welcome в элиту и в Швейцарии все рады и нет там команд-гастролеров и тем более команд-бомжей, а у нас все наоборот и продолжаем кормить горе-футболеров уровня Миранчуков, которые играть могут как раз только против аутов, а тем более и забивать им и то только с 11 метров

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      Рейтинг: +15

      Николишин > Skull_Boy 6 часов назад

      Гол Миранчука Тереку видел?) Не важно как кормим футболистов, важно чтобы кормили клубы из второго дивизиона, на списание долгов братским народам хватает, думаю найти на финансирование спорта тоже можно найти. Тем более в Томске где нефть добывают

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