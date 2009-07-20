«Томь» в шаге от выхода в РПЛ. Но в клубе этого не хотят

Команда набрала долгов ради чемпионата мира.

Всем известно, что в российском футболе переход между лигами не всегда происходит по спортивному принципу. В прошлом году долго искали желающих попасть в ФНЛ: по итогу место застолбил «Краснодар-2», который, кстати, пока выше вторых клубов «Спартака» и «Зенита» в турнирной таблице.

В этом году похожая ситуация может сложиться уже в РПЛ. Сейчас на прямую путевку из ФНЛ претендуют «Тамбов» и «Томь», и уже известно, что команда из Томска в Премьер-лигу не поедет. Об этом рассказал сам губернатор Томской области:

«В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири», – рассказал Сергей Жвачкин в интервью «Интерфаксу».

У «Томи» проблемы с финансами?

Да, и довольно давно. Об этом тоже можно узнать из интервью Жвачкина: еще в 2016-м году, когда «Томь» играла в РПЛ, клуб лишился спонсора и хотел сняться с чемпионата. Но все изменил звонок Виталия Мутко.

«Вдруг звонит Виталий Мутко, будучи главой Минспорта РФ и РФС, и говорит, что у России есть возможность проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, уходя из премьер-лиги, мы показываем слабость российского футбола, и это на руку конкурентам, также претендующим на проведение соревнований», – говорит Жвачкин.

Чтобы доиграть сезон, «Томь» взяла в долг 680 миллионов рублей. Сейчас из этого долга осталась еще четверть, 210 миллионов, но клуб планирует рассчитаться с кредиторами до конца года.

Стадион «Томи» недавно реконструировали

Но клуб все равно хочет переехать. Стадион «Труд» был построен еще в 1929 году, и с тех пор не раз достраивался и перестраивался.

Последний раз его обновили в 2016 году. Тогда с него убрали беговые дорожки и передвинули трибуны ближе к полю. На арене также подкрутили освещение и обновили покрытие вокруг поля.

Несмотря на это, клуб не сразу получил нужный сертификат в РФС. В 2016 году команду обязали проводить домашние матчи в Перми, но потом все-таки вернули в Томск. А глава РПЛ Сергей Прядкин посоветовал постелить искусственный газон.

Город, тем не менее, давно хочет построить новый стадион. По словам Жвачкина, сейчас рассматриваются две возможные площадки, которые согласуют со спонсорами клуба.

В прошлый раз финансовые проблемы решал Путин

В 2009 году «Томь» сама обращалась за помощью к Виталию Мутко, когда в клубе были проблемы с финансами. Тогда дело дошло до Путина.

Президент (а тогда – премьер-министр) встретился с руководством «Томи» и пообещал найти спонсоров на 300 миллионов рублей. Тогда, в самый разгар сезона, клуб шел на 11 месте в РПЛ, а к концу чемпионата поднялся на девятое.

Очередные проблемы – в переходном сезоне 2011-12. «Томь» сменила Adidas на бюджетный «2К Спорт», вновь просила Путина помочь и заключила сделку с «Роснефтью», но все равно вылетела из чемпионата. Это был седьмой сезон томской команды в РПЛ подряд.

Все это легко объясняет, почему клуб согласился на очередной долг по просьбе Мутко. Бывший президент РФС не раз спасал клуб от катастрофы.

А что у других клубов?

Неожиданный лидер ФНЛ – «Тамбов». У клуба тоже сложности со стадионом: там сейчас даже нет полноценных раздевалок, и в нынешнем виде у него нет шансов получить аккредитацию РФС.

В отличие от «Томи», команда все-таки планирует заявиться в РПЛ, если сохранит одно из первых мест. На реконструкцию выделят 115 миллионов рублей, а первые матчи «Тамбов» может провести на стадионах в Волгограде или Саранске.

Как выяснил «Чемпионат», тем не менее, другие лидеры ФНЛ тоже не рвутся в Премьер-лигу. По разным причинам в ней не хотят играть «Чертаново», «Шинник» и «Авангард»: эти клубы очень близки к зоне стыковых матчей (а клуб из Курска в ней уже находится).

Зато большая вероятность увидеть в РПЛ «Сочи» (оно же – бывшее питерское «Динамо»). Команда сейчас идет на третьем месте, и в том, что она опередит не желающую играть в Премьер-лиге «Томь», нет больших сомнений.

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