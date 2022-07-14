- 18 февраля
- 14:10 «Севилья» выкупила аргентинского защитника за 1,4 миллиона
- 14 июля 2022
- 21:00 В «Сан-Лоренсо» прокомментировали слухи о возможном возвращении Гайча
- 12:12 Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо» 1
- 20 мая 2022
- 11:11 Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
- 2 февраля 2022
- 00:58 ЦСКА хочет вернуть Гайча в «Сан-Лоренсо» и готов платить 70% зарплаты 7
- 6 января 2022
- 17:45 Агент Меркау опроверг интерес «Динамо» к аргентинцу 1
- 13:41 «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо» Меркау 1
- 19 августа 2021
- 07:57 Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации» 5
- 16 октября 2020
- 18:45 Сабалета объявил о завершении карьеры
- 10 августа 2020
- 20:13 Гайч: «Футбол в России сильнее, чем в Аргентине» 4
- 7 августа 2020
- 09:03 Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Брюгге» предлагал 15 миллионов за Гайча, но получил отказ» 3
- 30 июля 2020
- 20:19 Видео «Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА 12
- 29 июля 2020
- 07:58 TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов 7
- 28 июля 2020
- 08:04 Агент Гайча: «До 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву» 2
- 18 июля 2020
- 12:42 Гайч – о переходе в ЦСКА: «Рад, что ситуация разрешилась именно так»
- 17 июля 2020
- 13:15 Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге» 17
- 16 июля 2020
- 21:39 Агент Гайча – о переходе в ЦСКА: «Сейчас мы ждем последних деталей соглашения» 1
- 13:27 Журналист Скира: «Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт, сумма сделки – 8,5 миллиона» 6
- 11:18 Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА 23
- 15 июля 2020
- 11:28 «Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА 10
- 08:12 Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА, – это мой контракт» 6
- 14 июля 2020
- 20:38 «Сан-Лоренсо»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу продолжаются» 3
- 10:40 TNT Sports: агенты Гайча требовали у ЦСКА комиссию 850 тысяч евро 6
- 13 июля 2020
- 15:45 Агент Гайча: «Адольфо на 100% не будет в ЦСКА» 16
- 10 июля 2020
- 18:24 Агент: «Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, он понимает, что это может быть трамплином» 9
- 9 июля 2020
- 11:10 Агент Гайча: «ЦСКА еще не звонил нам и не говорил об условиях для игрока» 1
- 08:15 «Чемпионат»: ЦСКА купит Гайча за 8,5 миллиона и заключит с ним четырехлетний контракт 3
- 8 июля 2020
- 08:28 «Чемпионат»: «Сан-Лоренсо» согласен продать Гайча ЦСКА за 9 миллионов. У клуба останется 10% прав 10
- 7 июля 2020
- 19:26 Агент: «Сан-Лоренсо» не продал Гайча ЦСКА за 8 миллионов, но игрок согласен переехать в Россию» 4
- 6 июля 2020
- 18:02 ЦСКА предложил за Гайча 8 миллионов 6