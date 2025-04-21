Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Сан-Лоренсо
Новости
€ 2 млн
Сан-Лоренсо - новости команды
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Сайт:
http://www.sanlorenzo.com.ar/
Тренер:
Эдгардо Бауза
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
В ЦСКА прокомментировали интерес аргентинского клуба к Акинфееву
2025.01.15 15:47
3
Реакция Акинфеева на новость о трансфере в аргентинский клуб
2025.01.15 15:24
1
Фото
Муньяин нашел новую команду после 19 лет в «Атлетике»
2024.09.07 09:31
«Севилья» выкупила аргентинского защитника за 1,4 миллиона
2023.02.18 14:10
В «Сан-Лоренсо» прокомментировали слухи о возможном возвращении Гайча
2022.07.14 21:00
Форвард ЦСКА Гайч хочет вернуться в «Сан-Лоренсо»
2022.07.14 12:12
1
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
ЦСКА хочет вернуть Гайча в «Сан-Лоренсо» и готов платить 70% зарплаты
2022.02.02 00:58
7
Агент Меркау опроверг интерес «Динамо» к аргентинцу
2022.01.06 17:45
1
«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо» Меркау
2022.01.06 13:41
1
Мовсесьян – о задержке выплат по Гайчу: «Сан-Лоренсо» хочет не просто денег на счет, а чтобы ЦСКА купил облигации»
2021.08.19 07:57
4
Сабалета объявил о завершении карьеры
2020.10.16 18:45
Гайч: «Футбол в России сильнее, чем в Аргентине»
2020.08.10 20:13
3
Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Брюгге» предлагал 15 миллионов за Гайча, но получил отказ»
2020.08.07 09:03
3
Видео
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
2020.07.30 20:19
11
TyC Sports: в контракте Гайча с ЦСКА прописаны отступные – 30 миллионов
2020.07.29 07:58
6
Агент Гайча: «До 29 июля мы сдадим тесты на COVID-19 для поездки в Москву»
2020.07.28 08:04
2
Гайч – о переходе в ЦСКА: «Рад, что ситуация разрешилась именно так»
2020.07.18 12:42
Гайч: «Переход в ЦСКА – хороший шаг, чтобы в будущем оказаться в более сильной лиге»
2020.07.17 13:15
13
Агент Гайча – о переходе в ЦСКА: «Сейчас мы ждем последних деталей соглашения»
2020.07.16 21:39
1
Журналист Скира: «Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт, сумма сделки – 8,5 миллиона»
2020.07.16 13:27
6
Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА
2020.07.16 11:18
22
«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА
2020.07.15 11:28
10
Гайч: «Единственное, что мешает сделке с ЦСКА, – это мой контракт»
2020.07.15 08:12
5
«Сан-Лоренсо»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу продолжаются»
2020.07.14 20:38
3
1
2
Главные новости
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
2
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
1
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
13
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
10
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+