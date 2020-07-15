«Зенит» попытается перехватить форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча у ЦСКА.

Об этом пишет журналист San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро.

«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА, если московский клуб не договорится о трансфере в течение двух дней.

Информация об интересе «Зенита» к Гайчу впервые появилась в августе прошлого года.