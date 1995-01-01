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    «Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА

    «Зенит» попытается перехватить форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча у ЦСКА.

    Об этом пишет журналист San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро.

    «Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА, если московский клуб не договорится о трансфере в течение двух дней.

    Информация об интересе «Зенита» к Гайчу впервые появилась в августе прошлого года.

    • В этом сезоне 21-летний аргентинец сыграл в 12 играх и забил пять мячей.

    Источник: Твиттер журналиста Хуампи Кабальеро

    Аргентинский журналист San Lorenzo de America и радио AM 1030 Del Plata. Аудитория твиттера - 1185 человек.

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4143

      Рубинище 26 минут назад

      Утятина, хотят повыше цену набить. В Зените аргов и так полно, все лавку полируют, и перейдя туда язык и погода будет самим меньшими трудностями- там Дзюба будет налаживать российско-аргентинские отношения с Ираном видимо уже наладил..

      0
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      Рейтинг: +2148

      Cleaner 30 минут назад

      Зенит может. У него БАБЛА немерено.

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