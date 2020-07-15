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«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА

15 июля 2020, 11:28
10

«Зенит» попытается перехватить форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча у ЦСКА.

Об этом пишет журналист San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро.

«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА, если московский клуб не договорится о трансфере в течение двух дней.

Информация об интересе «Зенита» к Гайчу впервые появилась в августе прошлого года.

  • В этом сезоне 21-летний аргентинец сыграл в 12 играх и забил пять мячей.

Источник: Твиттер журналиста Хуампи Кабальеро

Аргентинский журналист San Lorenzo de America и радио AM 1030 Del Plata. Аудитория твиттера - 1185 человек.

Россия. Премьер-лига Сан-Лоренсо Зенит ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (10)
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Рубинище
1594803077
Утятина, хотят повыше цену набить. В Зените аргов и так полно, все лавку полируют, и перейдя туда язык и погода будет самим меньшими трудностями- там Дзюба будет налаживать российско-аргентинские отношения с Ираном видимо уже наладил..
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Чермындыр
1594806337
Если не утка, то создается впечатление, что Зенит ох...ть как боится усиления ЦСКА. Как какая информация проскакивает по трансферу, так Зеня тут как тут. Одна история с Круговым чего стоит
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paracetamol
1594806370
Щас начнется!
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Граф2019
1594806432
пусть имя меняют! или Гайч или Сенит....
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vladimir-7
1594812251
Скорее всего этот журналист из San Lorenzo является другом агента Гайча, он и подталкивает переговоры ЦСКА с аргентинским клубом и тем самым добивается оплатить эти 850 тыс. евро агенту Гайча.
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paracetamol
1594822638
Было бы чего перехватывать!
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vladimir-7
1594823352
У Зенита и так перебор с легионерами, какой там перехват, так издержки журналистов или агентское вымогательство.
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