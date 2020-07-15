«Зенит» попытается перехватить форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча у ЦСКА.
Об этом пишет журналист San Lorenzo de America Хуампи Кабальеро.
«Зенит» может перехватить Гайча у ЦСКА, если московский клуб не договорится о трансфере в течение двух дней.
Информация об интересе «Зенита» к Гайчу впервые появилась в августе прошлого года.
- В этом сезоне 21-летний аргентинец сыграл в 12 играх и забил пять мячей.
Источник: Твиттер журналиста Хуампи Кабальеро
Аргентинский журналист San Lorenzo de America и радио AM 1030 Del Plata. Аудитория твиттера - 1185 человек.