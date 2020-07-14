«Сан-Лоренсо»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу продолжаются»

Нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч еще может оказаться в ЦСКА. В клубе заявили, что переговоры с россиянами продолжаются.
«Диалог по поводу Гайча идет. Сторона игрока хочет, чтобы решение было лучшим для «Сан-Лоренсо». Мы хотим либо продать футболиста, либо продлить контракт», – сказал Clarin секретарь аргентинского клуба Мигель Мастросимоне.
- Предложение по Гайчу у «Сан-Лоренсо» есть только от ЦСКА.
- Агенты Гайча потребовали от ЦСКА комиссию в размере 850 тысяч евро.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.
Источник: Clarin