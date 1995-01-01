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    «Сан-Лоренсо»: «Переговоры с ЦСКА по Гайчу продолжаются»

    Нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч еще может оказаться в ЦСКА. В клубе заявили, что переговоры с россиянами продолжаются.

    «Диалог по поводу Гайча идет. Сторона игрока хочет, чтобы решение было лучшим для «Сан-Лоренсо». Мы хотим либо продать футболиста, либо продлить контракт», – сказал Clarin секретарь аргентинского клуба Мигель Мастросимоне.

    • Предложение по Гайчу у «Сан-Лоренсо» есть только от ЦСКА.
    • Агенты Гайча потребовали от ЦСКА комиссию в размере 850 тысяч евро.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Clarin

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11775

      vladimir-7 38 минут назад

      Игроку Сан-Лоренсо Гейчу надо менять жадного агента на верного и добропорядочного агента.

      0
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      Рейтинг: +933

      ruded 56 минут назад

      клубу придется из своих отстегивать на бонусы агентам, другого варианта нет

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