ЦСКА хочет вернуть Гайча в «Сан-Лоренсо» и готов платить 70% зарплаты

Клинер , АУ !!!
ЦСКА хочет отдать нападающего Адольфа Гайча в аренду «Сан-Лоренсо».
По информации Refuerzos CASLA, московский клуб готов платить 22-летнему аргентинцу 70% зарплаты. Сам Гайч готов вернуться в «Сан-Лоренсо».
- ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.
- Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».
- В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб
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