Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    ЦСКА хочет вернуть Гайча в «Сан-Лоренсо» и готов платить 70% зарплаты

    ЦСКА хочет отдать нападающего Адольфа Гайча в аренду «Сан-Лоренсо».

    По информации Refuerzos CASLA, московский клуб готов платить 22-летнему аргентинцу 70% зарплаты. Сам Гайч готов вернуться в «Сан-Лоренсо».

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.
    • Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».
    • В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

    В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб

    ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча

    «Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты

    Источник: Refuerzos CASLA

    Информационный ресурс о «Сан-Лоренсо». Аудитория - более 12,9 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15231

      Persona_non_Grata 26 минут назад

      Клинер , АУ !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13972

      Hektor 84 3 часа назад

      Баласт ослятни, гениальный менеджмент! Зато клинер обосрал все трансферы Спартака. Сами набрали и не знают что с ними делать и кому их сбагрить. Даже зарплату готовы зарплату. В ослятне гении распила работают)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20505

      JTherry > Hektor 84 2 часа назад

      клинер - латентный болельщик Спартака, ни дня без него прожить не может...) по Гайчу - старенький гинер стал, "не рулит"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15438

      paracetamol 4 часа назад

      ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го...
      Ааатличная покупка для банкрота. Интересно, Бабаев с Гинером поделился?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3895

      Snek 9 часов назад

      А кто в нападении то играть будет?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93555
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru