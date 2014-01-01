Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
7
10
12
14
20
21
24
25
26
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
14
6
5
42
28
14
48
25
13
8
4
30
21
9
47
25
11
12
2
30
19
11
45
25
11
11
3
34
20
14
44
25
12
7
6
30
24
6
43
25
13
3
9
34
22
12
42
25
13
3
9
32
32
0
42
25
12
5
8
28
16
12
41
25
12
4
9
27
23
4
40
25
10
9
6
26
19
7
39
25
10
8
7
32
27
5
38
25
10
7
8
29
23
6
37
25
9
9
7
29
30
-1
36
25
8
11
6
25
20
5
35
25
10
5
10
28
31
-3
35
25
11
2
12
29
33
-4
35
25
9
7
9
40
34
6
34
25
9
7
9
27
27
0
34
25
8
9
8
20
21
-1
33
25
8
9
8
18
20
-2
33
25
7
11
7
25
21
4
32
25
6
10
9
25
35
-10
28
25
6
9
10
22
25
-3
27
25
6
8
11
25
30
-5
26
25
7
5
13
26
33
-7
26
25
5
10
10
19
29
-10
25
25
6
5
14
16
32
-16
23
25
3
11
11
13
22
-9
20
25
1
10
14
17
35
-18
13
25
2
5
18
9
35
-26
11
Команда
10
11
12
13
14
17
18
20
27
28
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
30
16
14
31
13
9
4
0
18
7
11
31
13
8
2
3
20
7
13
26
13
8
2
3
18
11
7
26
12
8
1
3
17
10
7
25
12
7
4
1
13
7
6
25
12
6
6
0
14
5
9
24
12
7
2
3
17
11
6
23
12
6
4
2
21
11
10
22
13
7
1
5
21
13
8
22
13
6
4
3
15
10
5
22
12
7
1
4
18
14
4
22
13
6
3
4
17
10
7
21
13
5
6
2
14
10
4
21
13
5
6
2
15
13
2
21
13
5
5
3
17
14
3
20
13
5
5
3
13
10
3
20
12
6
2
4
13
13
0
20
12
5
4
3
14
11
3
19
12
5
3
4
16
14
2
18
13
4
6
3
14
14
0
18
12
5
3
4
14
14
0
18
12
5
1
6
11
13
-2
16
13
3
6
4
10
9
1
15
12
4
3
5
11
11
0
15
13
2
8
3
10
10
0
14
12
3
4
5
12
15
-3
13
12
1
8
3
8
11
-3
11
12
2
5
5
8
16
-8
11
13
2
3
8
5
13
-8
9
Команда
5
9
13
15
16
17
18
19
23
26
29
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
16
13
3
24
13
5
5
3
20
15
5
20
13
4
8
1
17
12
5
20
12
6
2
4
13
9
4
20
13
6
2
5
14
18
-4
20
12
5
3
4
15
13
2
18
12
4
6
2
9
9
0
18
13
4
6
3
9
10
-1
18
12
5
2
5
16
13
3
17
12
4
5
3
12
12
0
17
13
4
4
5
13
13
0
16
12
4
4
4
12
14
-2
16
12
4
3
5
8
9
-1
15
12
4
3
5
14
17
-3
15
13
4
3
6
10
13
-3
15
13
3
5
5
11
13
-2
14
12
2
7
3
10
10
0
13
13
3
4
6
13
15
-2
13
13
2
7
4
5
7
-2
13
12
4
1
7
12
15
-3
13
13
3
3
7
19
23
-4
12
13
3
3
7
11
20
-9
12
12
2
5
5
11
11
0
11
12
2
4
6
11
21
-10
10
12
3
0
9
11
22
-11
9
13
2
2
9
10
19
-9
8
13
1
4
8
5
19
-14
7
12
0
5
7
3
13
-10
5
13
0
2
11
9
24
-15
2
12
0
2
10
4
22
-18
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире